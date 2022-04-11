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    Економіка та фінанси

    Лазебна пояснила, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни

    Як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни: влада пояснила - Лазебна пояснила, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни
    Як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни: влада пояснила
    фото: glavcom.ua

    Громадянам дозволили отримувати пенсії та соцдопомогу у будь-якому куточку країни

    У Міністерстві соціальної політики запевняють, що громадяни навіть у час війни отримують усі державні виплати: субсидії, пільги та соціальну допомогу. Про це розповіла очільниця відомства Марина Лазебна виданню «Факти та коментарі».

    За її словами, щоб забезпечити виплати субсидій, пільг та соцдопомоги людям в окремих містах та районах, де через активні бойові дії органи соцзахисту населення не має змоги працювати – запроваджено спеціальний механізм централізованого нарахування та виплати грошової допомоги, пільг та субсидій.

    «Перше, що ми зробили після запровадження воєнного стану, – продовжили терміни виплат усієї раніше призначеної допомоги на цей період плюс один місяць без звернення людини та надання будь-яких документів. Це зберігає здоров'я і життя людей в нинішніх умовах, не наражає їх вкотре на небезпеку», – зауважила вона.

    Окрім того, громадянам дозволили отримувати пенсії та соцдопомогу у будь-якому куточку країни. Йдеться про тих, хто отримував виплати за місцем проживання, однак був змушений переїхати через бойові дії.

    Марина Лазебна додала, що вже усі області направили кошти для виплат у свої населені пункти. Відтак – у найближчі дні гроші зарахують на банківські рахунки людей та виплатять через відділення «Укрпошти».У зв'язку з цим у квітні, як і в березні, виплати припали не на 7-10 числа, як зазвичай, а раніше, сказала вона.

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    Теги: росія окупанти війна гроші житло Україна населення окупація пільги Марина Лазебна #stoprussia
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    Лазебна пояснила, як українцям виплачують субсидії та соцдопомогу в умовах війни