Держава має намір брати участь в управлінні «Мотор Січ»



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Зараз проводиться робота в напрямку можливої участі держави в акціонуванні «Мотор Січі», - Бровченко

З держбюджету близько 3 млрд грн підуть цього року на розвиток авіабудування та виробництва вертольотів, - Бровченко

Держава спільно з інвесторами з КНР має намір розвивати АТ «Мотор Січ» і ДП «Івченко Прогрес» (входить до складу концерну «Укроборонпром»), що розробляють і виробляють авіаційні двигуни. Про це сказав в інтерв'ю Delo.UA заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юрій Бровченко.

Бровченко зазначив, що з держбюджету 2,82 млрд грн будуть спрямовані «на розвиток науково-технічної та виробничої бази підприємств Концерну, системну перебудову в рамках співпраці «Мотор Січі» і прогресу «з китайськими компаніями, що мають намір інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс, а саме в розвиток авіабудування та виробництва вертольотів».

Також Бровченко стверджує, що не всі акції приватного підприємства «Мотор Січі» наразі реалізовані.

«І я думаю, що зараз проводиться робота в напрямку можливої участі держави в акціонуванні «Мотор Січі», - зазначив Бровченко.

Попри це у «Мотор Січ» заявляють, що всі акції підприємства на сьогодні розподілені між приватними акціонерами.

Нагадаємо, минулого року Служба безпеки України повідомила про спробу продати 56% акцій підприємства АТ «Мотор Січ» китайським інвесторам.

У квітні 2018 року президент і генконструктор АТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв підтвердив, що більше не є акціонером підприємства.

У реєстрі Міністерства юстиції України кінцевим бенефіціаром запорізьких компаній є громадянин КНР Сюй Чаншун.

Як повідомлялося, 15 серпня 2018 американська The Washington Times опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що адміністрація Дональда Трампа повинна «натиснути» на Україну і змусити блокувати співпрацю ПАТ «Мотор Січ» з КНР. Видання різко критикувало висновок «Мотор Січ» в 2016 році контракту на поставку 250 авіадвигунів для китайських УБС палубної авіації JL-10.