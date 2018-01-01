Завод «Мотор Січ» на окупованій Донеччині перейшов під управління іноземців

Завод залишається під контролем «Мотор Січі»

Сніжнянський машинобудівний завод «Мотор Січі», що розташований на окупованій частині Донеччини, передали під управління іноземній компанії. Про це повідомив колишній голова правління «Мотор Січ» та власник майже 15% акцій підприємства В’ячеслав Богуслаєв, інформує «Радіо Свобода». За його



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Продукція заводу «Мотор Січ»

Завод залишається під контролем «Мотор Січі»

Сніжнянський машинобудівний завод «Мотор Січі», що розташований на окупованій частині Донеччини, передали під управління іноземній компанії.

Про це повідомив колишній голова правління «Мотор Січ» та власник майже 15% акцій підприємства В’ячеслав Богуслаєв, інформує «Радіо Свобода».

За його словами, завод залишається під контролем «Мотор Січі».

«Власність залишилася у нас. Ми передали завод в управління іншій компанії. Ми не можемо там працювати відповідно до законів України. Ми найняли компанію, яка управляє нашим заводом. Але завод перебуває у повному підпорядкуванні і під повним контролем підприємства «Мотор Січ», – сказав Богуслаєв.

При цьому він не уточнив, у якій саме державі зареєстрована управляюча компанія.

«Продукцію ми купуємо, але не через «кордон» (лінію розмежування – ред.) – наш уряд нам забороняє розвиватися, тому будемо купувати продукцію Сніжнянського заводу в іншій країні», – пояснив депутат.

Раніше «Мотор Січ» заявив про втрату з 20 грудня контролю над управлінням активами відокремленого підрозділу «Сніжнянський машинобудівний завод».

Як повідомляв «Главком», Фонд державного майна України в 2018 році планує продати «Одеський припортовий завод», «Центренерго», «Турбоатом», 6 енергетичних компаній, «Аграрний фонд», «Державну продовольчо-зернову корпорацію України» та низку об’єктів малої приватизації.