Держава монетизувала пільги для 140 тис. споживачів газу Дніпропетровщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З жовтня кошти за пільги споживачі газу отримують двома способами: або готівкою, або безготівково

З 1 жовтня для 140 тис. споживачів газу Дніпропетровської області змінився порядок надання державних пільг – вони монетизовані. Відтепер кошти державної допомоги отримують пільговики, а не компанії, що надають комунальні послуги.

З жовтня кошти за пільги споживачі газу отримують двома способами: або готівкою на руки, або безготівково в Ощадбанк. Тому надалі платіж за спожитий природний газ нараховується їм у повному обсязі без врахування пільгової знижки.

На сьогоднішній день майже 94% пільговиків ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» отримують безготівкові кошти державної допомоги на рахунки в Ощадбанку. Суму пільги в оплату за газ за них перераховує AT «Ощадбанк». При цьому банк інформує споживача про цю оплату sms-повідомленням, та не утримує комісію за цю операцію. Решту платежу за газ, як і раніше, такі пільговики сплачують самостійно.

Ще 6% пільговиків отримують допомогу готівкою, відповідно до заяв, які вони подали в УПСЗН до 15 жовтня. Такі пільговики мають самостійно та повністю розрахуватись за спожитий газ. Для цього вони обирають зручний банк, відділення пошти або платіжну систему. Витрати на проведення такого платежу залежать від комісій, яку встановлює обрана фінансова установа або сервіс.

«І пільги, і субсидії, як правило, покривають тільки частину платежу. Тобто частину платежу оплачує держава у вигляді пільги або субсидії, частину платежу оплачує власне споживач. Тому пільговик, який отримує кошти готівкою, має самостійно забезпечити оплату комунальних послуг з урахуванням розміру пільги, яку він отримав у готівковому вигляді», - говорить директор ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» Тетяна Соболь.

Довідкова інформація про суму пільг буде зазначена в рахунках за газ починаючи з листопада (споживачі отримають їх у грудні). За надання та розрахунок пільг відповідають органи соцзахисту – УПСЗН.

Зі свого боку ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» нагадує про те, що в разі виникнення заборгованості на суму більше 340 грн органи соцзахисту мають припинити нарахування субсидії.