Навчання депутатів від «Слуги народу» в Трускавці обійшлося партії в 10 млн грн, - «Чесно»



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Дмитро Разумков заявив, що новообрані депутати за тиждень навчання у Трускавці стали командою

Із зазначеної суми у 10 млн грн коштів 7,7 млн грн отримала компанія «Бальнео-Тур», яка організовувала навчання

Навчання новообраних депутатів від партії «Слуга народу» в Трускавці (Львівська область) у серпні обійшлося партії в 10 млн грн. Про це йдеться у повідомленні руху «Чесно».

Згідно з фінансовим звітом партії за третій квартал, тижневий семінар для депутатів коштував «Слузі народу» 10 млн гривень.

Раніше Київська школа економіки (Kyiv School of Economics), яка проводила це навчання, відмовилася розкрити інформацію про вартість семінару, посилаючись на комерційну таємницю.

Із зазначеної суми коштів 7,7 млн грн отримала компанія «Бальнео-Тур», яка організовувала навчання.

До цієї суми входять також витрати на проживання в готелях «Rixos-Прикарпаття» і Mirotel.

145 тис. грн партія заплатила акціонерному товариству «Укрзалізниця» за проїзд.

За послуги Київської школи економіки «Слуга народу» заплатила майже 2,1 млн грн.

Організацією навчання «Слуг народу» займався в тому числі й почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, що став згодом міністром економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства.

Вартість тижневого навчання, трансферу, проживання та харчування в розрахунку на одного учасника становила приблизно 38 тис. грн.

Як повідомлялось, у серпні президент Володимир Зеленський провів зустріч із новообраними від партії «Слуга народу» депутатами Ради в Трускавці, де вони проходили тижневе інтенсивне навчання від Київської школи економіки, і попередив їх про неприпустимість пропуску пленарних засідань або «договорняків».