Експерти пояснили, які загрози несе для України «Північний Потік – 2» через Балтійське море

Експерти пояснили, які загрози несе для України «Північний Потік – 2» через Балтійське моретрансляція
Що ще можна зробити Україні задля того, аби запобігти будівництву «Північного Потоку – 2»?
Сьогодні, 22 листопада, в пресцентрі ІА «Главком» відбулася пресконференція на тему: «Запуск газогону «Північний Потік – 2» через Балтійське море?»
Запрошені гості:
- президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар;
- співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан» Дмитро Левусь;
- виконавчий директор БФ «Акцент» Олег Лісний.
Учасники заходу проаналізували наступні питання:
- Які проблеми та небезпеки, пов’язані з узгодженням між Кремлем та його європейськими партнерами закінчення будівництва та процедури запуску газогону «Північний Потік – 2» через Балтійське море?
- Чи означає це принципову та повну відмову РФ від транзиту газу через територію України?
- Чи у Європі закрили очі на те, що газопровід погіршить екологічну ситуацію на Балтиці та пройде через місця затоплення СРСР хімічної зброї?
- Як Москва у інформаційній кампанії забезпечує прихильність європейців?
- Що ще можна зробити Україні задля того, аби запобігти будівництву «Північного Потоку – 2» та наочно продемонструвати його загрози для енергетичної та екологічної безпеки, та й інституційної єдності Європи?