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    Главком-ТВ

    Експерти пояснили, які загрози несе для України «Північний Потік – 2» через Балтійське море

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    Експерти пояснили, які загрози несе для України «Північний Потік – 2» через Балтійське море

    Що ще можна зробити Україні задля того, аби запобігти будівництву «Північного Потоку – 2»?

    Сьогодні, 22 листопада, в пресцентрі ІА «Главком» відбулася пресконференція на тему: «Запуск газогону «Північний Потік – 2» через Балтійське море?»

    Запрошені гості:

    • президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар;
    • співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан» Дмитро Левусь;
    • виконавчий директор БФ «Акцент» Олег Лісний.

    Учасники заходу проаналізували наступні питання:

    • Які проблеми та небезпеки, пов’язані з узгодженням між Кремлем та його європейськими партнерами закінчення будівництва та процедури запуску газогону «Північний Потік – 2» через Балтійське море?
    • Чи означає це принципову та повну відмову РФ від транзиту газу через територію України?
    • Чи у Європі закрили очі на те, що газопровід погіршить екологічну ситуацію на Балтиці та пройде через місця затоплення СРСР хімічної зброї?
    • Як Москва у інформаційній кампанії забезпечує прихильність європейців?
    • Що ще можна зробити Україні задля того, аби запобігти будівництву «Північного Потоку – 2» та наочно продемонструвати його загрози для енергетичної та екологічної безпеки, та й інституційної єдності Європи?
    Росія газ Газпром Балтія транзит Північний потік-2
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