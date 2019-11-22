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    У будинку в центрі Києва прогримів потужний вибух (фото, відео)

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    На місці працювали вибухотехніки і слідчо-оперативна група - У будинку в центрі Києва прогримів потужний вибух (фото, відео)
    На місці працювали вибухотехніки і слідчо-оперативна група
    Фото: Інформатор

    Вибух стався в шахті ліфта будинку

    У ніч на п'ятницю, 22 листопада, у житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 у центрі Києва прогримів вибух. Жителі кількох вулиць прокинулися від звуку детонації.

    На місце терміново виїхала поліція, рятувальники і медики. Про це повідомляє Інформатор.

    Це сталося близько 23:00.

    Попередньо, вибух прогримів у шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку. Правоохоронці повідомили, що постраждалих всередині не виявили. Про силу вибуху говорила наступна картина на місці: у під'їзд будинку є два входи, вхід у ліфт - лише із двору. Але вікна винесло з обох сторін під’їзду, також з обох сторін було видно пошкодження стін.

    Що саме вибухнуло - невідомо. За словами фахівців на місці, це точно не був вибуховий пакет і навряд чи граната, враховуючи силу детонації.

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    У будинку в центрі Києва прогримів потужний вибух (фото, відео)
    У будинку в центрі Києва прогримів потужний вибух (фото, відео)
    У будинку в центрі Києва прогримів потужний вибух (фото, відео)
    У будинку в центрі Києва прогримів потужний вибух (фото, відео)
    У будинку в центрі Києва прогримів потужний вибух (фото, відео)
    У будинку в центрі Києва прогримів потужний вибух (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Цікаво, що у під’їздах будинку розклеєні оголошенні про проведення газових робіт протягом листопада.

    Вибухотехніки і кінологи працювали на місці події, щоб встановити точну причину того, що сталося.

    Як повідомляв «Главком», 16 листопада близько 21:00 двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху в гуртожитку на вулиці Карла Маркса на Троєщині.

    Загиблі – чоловіки близько 40 років. Попередньо, у кімнаті гуртожитку вибухнула граната.

    Національна поліція України вибух Київ газ граната будинок ліфт
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