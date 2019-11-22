У будинку в центрі Києва прогримів потужний вибух (фото, відео)



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На місці працювали вибухотехніки і слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

Вибух стався в шахті ліфта будинку

У ніч на п'ятницю, 22 листопада, у житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 у центрі Києва прогримів вибух. Жителі кількох вулиць прокинулися від звуку детонації.

На місце терміново виїхала поліція, рятувальники і медики. Про це повідомляє Інформатор.

Це сталося близько 23:00.

Попередньо, вибух прогримів у шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку. Правоохоронці повідомили, що постраждалих всередині не виявили. Про силу вибуху говорила наступна картина на місці: у під'їзд будинку є два входи, вхід у ліфт - лише із двору. Але вікна винесло з обох сторін під’їзду, також з обох сторін було видно пошкодження стін.

Що саме вибухнуло - невідомо. За словами фахівців на місці, це точно не був вибуховий пакет і навряд чи граната, враховуючи силу детонації.

Цікаво, що у під’їздах будинку розклеєні оголошенні про проведення газових робіт протягом листопада.

Вибухотехніки і кінологи працювали на місці події, щоб встановити точну причину того, що сталося.

Як повідомляв «Главком», 16 листопада близько 21:00 двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху в гуртожитку на вулиці Карла Маркса на Троєщині.

Загиблі – чоловіки близько 40 років. Попередньо, у кімнаті гуртожитку вибухнула граната.