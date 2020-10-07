Держава оприлюднила список великих платників податків (документ)



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Включення підприємств до Реєстру великих платників податків на 2021 рік вже відбувалось за оновленими критеріями

Державна податкова служба України затвердила реєстр великих платників податків на 2021 рік. До нього увійшли 1375 суб’єктів господарювання.

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Як інформує пресслужба Державної податкова служба України, порівняно з реєстром на 2020 рік кількість підприємств скоротилася на 254 платника. Це пов’язано зі зміною критеріїв віднесення платників податків до категорії великих, що передбачено Законом № 466.

Так, відповідно до Податкового кодексу України, великий платник податків – це, зокрема, юридична особа, в якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України (крім митних платежів) за такий самий період перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро.

Раніше загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Держбюджету, складала 1 млн євро податкових та митних платежів.

Включення підприємств до Реєстру великих платників податків на 2021 рік вже відбувалось за оновленими критеріями.

«До нового реєстру не потрапили 535 платників, які на сьогодні обслуговуються в Офісі великих платників податків ДПС та перебувають в Реєстрі – 2020. Натомість Реєстр – 2021 поповнився 281 новим великим платником, з яких, зокрема, 94 – підприємства торгівлі, 27 - фінансові та страхові установи», - йдеться в повідомленні пресслужби Державної податкової служба України.