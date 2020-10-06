Податок на квартири зросте: скільки заплатять українці у 2021 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше

Ставка збільшиться з 62,5 до 70,8 грн за квадрат

Власники квартир площею понад 60 квадратів і будинків від 120 квадратних метрів наступного року мають заплатити за кожен «зайвий» квадрат. Ставка водночас збільшиться з 62,5 до 70,8 грн за квадрат.

Про це пише «Обозреватель». Отже, скільки потрібно заплатити? Розмір податку – до 1,5% «мінімалки» за кожен квадратний метр понад норму (60 квадратів на квартиру і 120 на будинок). Платити у 2021-му потрібно за 2020-й, тому й розмір мінімальної зарплати враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менш ніж 4723 грн, тобто, платити потрібно до 70,8 грн за квадрат.

Припустимо, вам особисто належить квартира площею 100 квадратних метрів. До того ж, ви живете в місті, де місцева влада зберегла і норматив, і площу, яка прописана в законі. У такому разі оплатити доведеться «зайві» 40 квадратів – 2833 грн.

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості, розповідає рієлтор Максим Бабуряк.

«Найчастіше квартири здаються без повідомлення податкових органів. Особливо в сегменті бюджетного житла. Податковий кодекс так прописаний, що пільги на житло, з якого отримуєте прибуток, не надаються. Наприклад, якщо у вас квартира 40 квадратних метрів і частка в іншій квартирі на 20 квадратів, то платити податок не потрібно. Але якщо перші 40 квадратів ви здаєте, то доведеться заплатити за всі 40 квадратів», – розповідає Бабуряк.

Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.

Щоправда, зараз якщо самостійно не звернутися до податкової служби за місцем реєстрації й не подати декларацію із зазначенням розміру додатково отриманого прибутку, податок платити не доведеться.

До слова, квартири на вторинному ринку Києва дорожчають. Главком нагадує, де наразі є найдешевше та найдорожче житло.