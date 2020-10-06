Понад 36 млн грн готівкою: викрито конвертцентр, що діяв під прикриттям об’єднання інвалідів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуків виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму близько 36 млн гривень Фото: Київська міська прокуратура

Організатори злочинної схеми використовували підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату

Київською міською прокуратурою спільно зі слідчим та оперативним управліннями ДФС у Києві викрито та ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території столиці, Київської та Харківської областей.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Так підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі гроші знімалися і після відрахування 10-12% передавалися замовникам незаконних послуг.

Також з метою використання податкової пільги в розмірі 20% організаторами злочинної схеми використовувалось підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату.

Внаслідок проведених санкціонованих обшуків, у тому числі на підприємстві об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму близько 36 млн гривень, 72 печатки підприємств із ознаки фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім того, на рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти в сумі близько 2 млн гривень.

Слідчі дії тривають.