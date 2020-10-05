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    З початку року до місцевих бюджетів Київщини надійшло 11,5 млрд грн податків

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    З початку року до місцевих бюджетів Київщини надійшло 11,5 млрд грн податків

    Найбільшу частку займає сплата податку на доходи фізичних осіб

    З початку року до місцевих бюджетів від платників Київщини надійшло 11,5 млрд грн. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління Державної податкової служби у Київській області Олександр Загорський.

    Він зазначив, що такий показник на 8% або 882 млн грн перевищує минулорічний.

    У розрізі основних платежів найбільшу частку займає сплата податку на доходи фізичних осіб: станом на 1 жовтня 2020 року мешканці області перерахували до місцевих скарбниць 7,4 млрд грн. Це на 551,3 млн грн більше, аніж було сплачено в аналогічному періоді 2019 року.

    Землевласники та орендарі забезпечили надходження на суму 1,1 млрд грн, з яких 919,7 млн грн сплатили юридичні особи, решту – 191,3 млн грн – фізичні особи. Загалом, порівняно з відповідним показником попереднього року, від плати за землю до бюджетів територіальних громад надійшло на 21,7 млн грн більше.

    На 16% або 49 мільйонів грн більше порівняно з минулим роком отримали бюджети від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: цьогоріч власники нерухомості перерахували до місцевих скарбниць353,7 млн грн.

    Від сплати транспортного податку надійшло 9,7 млн грн, з яких 5 мільйонів гривень забезпечили юридичні особи. У свою чергу, фізичні особи сплатили 4,7 млн грн.

    Підприємці-спрощенці забезпечили місцевим бюджетам 1,7 млрд грн єдиного податку з темпом приросту 8%, що у грошовому еквіваленті дорівнює 127,2 млн грн додаткових коштів.

    За право реалізації роздрібної торгівлі підакцизних товарів суб’єкти господарювання сплатили 395,2 млн грн акцизного податку. При цьому динаміка приросту складає 24% або 75,3 млн грн, порівняно з відповідним показником минулого року.

    податки бюджет Київщина
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