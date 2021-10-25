Державна «Центренерго» почала спалювати газ за відсутності вугілля, – нардеп

Протягом останнього місяця кожен другий блок державних ТЕС не працює через відсутність вугілля

На державних ТЕС «Центренерго» найкритичніша ситуація з вугіллям

Державна компанія «Центренерго» почала спалювати природний газ на Трипільській ТЕС для економії дефіцитного вугілля.

Про це повідомив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

«Задля економії вугілля на Трипільській ТЕС «Центренерго» сьогодні (24 жовтня – прим.) протягом дня спалює дорогущий природний газ», – повідомив нардеп.

За даними Міністерства енергетики, станом на 23 жовтня, на Трипільській ТЕС знаходилося 16,9 тис. т антрацитового вугілля (7 днів роботи) і 29,3 тис. т газового (13 днів роботи). Дефіцит вугілля на станції відносно графіку Міненерго складає понад 160 тис. т.

Нагадаємо, 22 жовтня роботу зупинила компанія Слов’янська ТЕС компанії «Донбасенерго» нардепа Максима Єфімова через брак вугілля.

На минулому тижні компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала екстрені поставки вугілля на Слов'янську ТЕС «Донбасенерго» і державні ТЕС «Центренерго» для недопущення їх зупинки. Було відвантажено близько 50 тис. т.

На державних ТЕС «Центренерго» найкритичніша ситуація з вугіллям. Протягом останнього місяця кожен другий блок державних ТЕС не працює через відсутність вугілля.