Ціни на газ в Європі знову пішли вгору

Сьогодні на початку торгів на лондонській біржі ICE вартість природного газу злетіла

Блакитне паливо торгується на рівні $1115 за тисячу кубометрів

У понеділок, 25 жовтня, на початку торгів на лондонській біржі ICE вартість природного газу злетіла до $1153 за тисячу кубометрів. На момент закриття біржі в п'ятницю, 22 жовтня, вона становила близько $1050.

Станом на 11:00 за київським часом блакитне паливо торгується на рівні $1115 за тисячу кубометрів.

Раніше минулого тижня ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.

До слова, Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.

Зазначимо, українці стали частіше скаржитися на те, що газ у їхніх квартирах і будинках став гірше гріти. Через це їжа готується довше, посуд чорніє, а за наявності газового опалення в помешканні холоднішає. Експерти не виключають, що це пов’язано зі зниженням калорійності газу, тобто під час згоряння паливо стало давати менше тепла. Водночас кожен українець може подати заявку на перевірку якості газу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

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