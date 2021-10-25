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    Думки вголос

    Чому Україна досі має проблеми в нафтогазовій сфері

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    50% знижки на додатковий транзит російського газу територією України&nbsp;&ndash; красива історія, але хто на ній заробить? - Чому Україна досі має проблеми в нафтогазовій сфері
    50% знижки на додатковий транзит російського газу територією України  красива історія, але хто на ній заробить?
    фото з відкритих джерел

    У 2014– 2019 роках вдалося переконати Захід, що в Україні теж можна заробляти гроші в нафтогазовій сфері

    Давайте спробуємо відверто і просто поговорити про наші газові проблеми.

    Після 1991 року довгий час Україна була транзитною територією для російського газу на Захід.

    Українські газові президенти та принцеси народилися завдяки українсько-російським газовим перемовинам, у фундаменті яких лежали приватна комерційна вигода та можливість Кремля для політичного тиску на офіційний Київ.

    Саме тому це було «бізнесом Першої особи», бо він/вона отримувала і прямі бізнес-вигоди, і ніс відповідальність за виконання усього спектру домовленостей.

    Наш транзит і доходи від нього – це було питання Києва та Москви.

    Вперше газову двосторонню монополію спробували зруйнувати шляхом доступу до чорноморського шельфу західних компаній. Але тоді жадібність перемогла і з правильної ідеї нічого путнього не вийшло.

    У 2014-2019 роках вдалося переконати Захід, що в Україні теж можна заробляти гроші в нафтогазовій сфері. Довіра вибудовується важко, але лише так створюється нова реальність.

    Заходом передусім теж керують почуття особистої вигоди. Тому ми і бачимо колишніх канцлерів в управлінні Північного Потоку – 2, танцюючих міністрів закордонних справ у Роснєфті, не дивуємося дивній поведінці лідера Європи.

    Великий бізнес горою стоїть за все, що може зробити дешевшим їх виробництво, а їх прибутки – більшими.

    Це ж логічно, нехай і цинічно?!

    Що ми, як держава, зробили для формування коаліції західного бізнесу та політиків навколо українського транзиту?

    Домовленості, які важко вибудовувалися у 2014-19 роках, – зруйновані останнім часом.

    Ми серйозно пропонуємо Заходу, щоб ми заробляли 3 млрд дол/рік, а їм пропонували піт, кров, втрати?

    50% знижки на додатковий транзит російського газу територією України – красива історія, але хто на ній заробить?

    Запитайтеся в Нафтогазі, який відсоток вартості російського газу на європейському ринку складає вартість транзиту українською територією?

    Чому не можна навіть на цьому етапі реанімувати питання міжнародного консорціуму з транзиту російського газу територією України за участі великих американських і європейських компаній, які не задіяні в Північних і Південних потоках?

    Відновити СП з розробки наших родовищ?

    Поставити питання руба з закупівлі російського газу не на західному, а на східному кордоні України.

    І не треба слухати завивання про «національне багатство» і «унікальні надра»! Про «економічний паспорт» кожного українця, за яким надра належать кожному, – говорять, але палець об палець не вдарили.

    Це фарисейство треба зупиняти.

    Якщо ми хочемо заробити – то заробляти мають усі!

    Інакше – ми отримаємо грабунок і з газу перейдемо на дрова.

    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: газ гроші бізнес транзит держава Україна водень
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    Чому Україна досі має проблеми в нафтогазовій сфері