Європа збільшить виробництво зеленої енергії, щоб позбавитися від дорогого газу

ЄС ставить собі за мету збільшити частку виробництва енергії з відновлювальних джерел енергії до 40% у своєму енергетичному балансі

«На сьогодні Європа імпортує 97% нафти, 44% свого вугілля та 90% газу», – Урсула фон дер Ляєн

Країни Євросоюзу та Єврокомісія збільшують частку відновлюваних джерел у власному енергетичному міксі з метою зменшення залежності від імпорту вуглеводнів, частка якого на прикладі природного газу складає 90%, та з метою досягнення кліматичної нейтральності.

Про це 25 жовтня повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції EU Sustainable Energy Week.

«На сьогодні Європа імпортує 97% нафти, 44% свого вугілля та 90% газу. Це робить нашу економіку надзвичайно вразливою до стрибків цін на енергетичних ринках, також це робить нас залежними. Натомість, вартість виробництва відновлюваної енергії залишилася стабільною, фактично, вона навіть скоротилася останніми роками.

Тому може бути лише один висновок – ми повинні пришвидшити рух від викопних видів палива до відновлюваної енергії. Кожен кіловат, вироблений з ВДЕ, – це не лише страховка від зростання цін, це також допомагає нам знизити залежність від імпорту», – сказала вона.

Також Урсула фон дер Ляєн зазначила, що у 2020 році частка виробництва енергії з ВДЕ перевищила частку з викопного палива.

За її словами, Євросоюз ставить собі за мету збільшити частку виробництва енергії з ВДЕ до 40% у своєму енергетичному балансі.

«Ми маємо здійснити декарбонізацію власного енергетичного міксу. І гарна новина полягає у тому, що ми знаходимося на цьому шляху. У 2020 році виробництво енергії з ВДЕ перевищило виробництво енергії з викопних видів палива… До 2030 року ми пропонуємо підняти нашу мету щодо частки відновлюваної енергетики до 40% від нашої енергії», – пояснила президент Єврокомісії.