Державна податкова служба виконає річний план надходжень до бюджету, – Верланов



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Голова Державної податкової служби України Сергій Верланов

Податкова служба збільшує надходження до бюджету навіть за умов зменшення обсягів постачання

За листопад сума нарахованого податку на додану вартість (ПДВ) склала 21,9 млрд грн. Це майже на 4,2 млрд грн, або на 23,6%, більше, ніж за аналогічний період 2018 року (17,8 млрд грн). Таким чином, податкова послідовно реалізовує завдання прем’єр-міністра Олексія Гончарука щодо виконання планових показників з надходжень до бюджету до кінця року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Зазначається, що приріст нарахувань відбувся, незважаючи на зменшення обсягів постачання на 40,4 млрд грн, або на 5%. Так, якщо у листопаді 2018 року обсяг постачання становив 804,5 млрд грн, то у листопаді 2019 – «лише» 764,1 млрд грн.

«Завдяки ефективним заходам з адміністрування, активній боротьбі зі схемами і якісній аналітичній складовій Державна податкова служба збільшує надходження до бюджету навіть за умов зменшення обсягів постачання», – заявив голова податкової Сергій Верланов.

За його словами, ДПС виконає всі планові надходження до бюджету за 2019 рік. «Я пообіцяв уряду, що податкова впорається із поставленим завданням. І ми це зробимо!» – наголосив Сергій Верланов.

Нагадаємо, раніше голова ДПС Сергій Верланов запевнив, що динаміка зростання надходжень платежів до бюджету зберігатиметься й надалі.