Міністерка фінансів пояснила, чому митниця дає мало доходів



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Однією з причин недовиконання доходів на митниці став сильніший, ніж закладено в макропрогнозі, курс гривні до валют

В Україні на кінець року існує недовиконання по доходах, зокрема це доходи, які стосуються Державної митної служби України. Про це під час години запитань до уряду у Раді повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

«Що ми бачимо на сьогоднішній день по безпосередньо по доходам: є ряд доходів, по яким у нас є недовиконання. Які це доходи? В першу чергу це ПДВ з ввезених на територію України товарів. Це те, що ми говоримо про доходи митниці. В чому тут причина недовиконання і це недовиконання є досить значним в цьому році. В першу чергу це ряд рішень, які були прийняті під час того, як був ухвалений бюджет на 2019 рік. У грудні 2018 року було внесено поправку, яка надала пільгу, яка не була врахована в бюджеті, на ввезення обладнання для альтернативної енергетики. Ми вже бачимо зараз, ця пільга коштувала нам 9 млрд недоотриманих грошей», - сказала Маркарова.

За її словами, другою причиною недовиконання доходів став сильніший, ніж закладено в макропрогнозі, курс гривні до валют. Тому ті товари, які надходять як імпортні товари, з них сплачувалось набагато менше мито.

«Третє питання - це ціна вуглеводнів, газ. Те, що впринципі є позитивним трендом, що ціна на газ знижується, це дозволяє в тому числі знижувати тарифи, але це також значить, що ми від розмитнення цього газу отримуємо набагато менше платежів. Сумарно ці всі фактори вплинули на те, що по митним платежам було недовиконання», - повідомила Міністр.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів України заявило, що виплати за захищеними статтями - зарплата, пенсії, всі соціальні платежі - відбуваються за графіком, а решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом із розпорядниками бюджетних коштів з огляду на невиконання доходів Державного бюджету цього року.