З початку року розподіл газу в Запорізькій області скоротився на 11%



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Скорочення використання газу пов'язано з теплою погодою

З січня по листопад АТ «Запоріжгаз» здійснило доставку 786 млн м куб. природного газу споживачам регіону. Це на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Побутові споживачі газу з початку року використали 204 млн куб. м. Це 26% поставлених обсягів. Населення скоротило споживання на 21%. Решта три чверті обсягів були доставлені непобутовим споживачам. Так промисловість Запорізької області використовувала 342 млн куб. м газу, підприємства ТКЕ - 234,9 млн куб. м, бюджетні організації - 6,2 млн куб. м, релігійні організації - 0,206 млн куб. м.

Найбільше скорочення використання газу спостерігається серед населення. Це пов'язано з теплою погодою, яка спостерігається з початку зими.

«Обсяги розподілу газу в 2019 році в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилися на 11%. Така тенденція спостерігається вже четвертий рік поспіль за всіма категоріями споживачів», - говорить комерційний директор АТ «Запоріжгаз» Антон Кій.

Надходження коштів від надання послуг з розподілу газу залежить від розподілених обсягів енергоресурсу. Кожного року обсяги споживання блакитного палива в регіоні зменшуються, відповідно зменшуються і надходження за надані послуги.

У свою чергу газорозподільні мережі потребують обслуговування незалежно від обсягів споживання. Тариф на розподіл природного газу не переглядався НКРЕКП вже майже 5 років. З вартості одного кубометра АТ «Запоріжгаз» отримує лише 51 коп. з ПДВ.