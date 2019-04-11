Державні шахти врятує підвищення ціни на вугілля - профспілки



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На думку глава Незалежної профспілки гірників Донбасу, якщо прив'язка українського вугілля до низьких цін на роттердамській біржі залишиться, то державні шахти збанкрутують

На думку представників шахтарських профспілок, ситуація в державному вугледобувному комплексі наближається до катастрофічної. Такий прогноз зробив глава Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко, коментуючи підсумки круглого столу, що пройшов в Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції.

«Якщо прив'язка українського вугілля до низьких цін на роттердамській біржі залишиться, то державні шахти збанкрутують, десятки тисяч шахтарів залишаться без роботи», - заявив Волинко.

На його думку, формула «Роттердам +» дещо поліпшила умови роботи шахт, проте через високу собівартість українського вугілля, вони все ще потребують допомоги з боку держави.

«Якщо не підвищити ціну на вугілля державних шахт, то шахти зупиняться. Ціна повинна бути істотно вище », - підкреслив він.

Як повідомлялося, в Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції пройшло засідання «круглого столу» на тему «Високі тарифи як наслідок корупції і монополізації енергетики. Як запобігти і кому відповідати?».

У круглому столі взяли участь народні депутати, представники правоохоронних органів, Антимонопольного комітету України, експерти та керівники профспілкових організацій.