Окружний адміністративний суд Києва визнав законність формули «Роттердам+»



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Суди не вперше приймають рішення на користь НКРЕКП з приводу «Роттердам+»

Суд встановив, що затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії стосується виключно повноважень НКРЕКП

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив групі народних депутатів та Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг у позові до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про визнання незаконною та скасування постанови №1513 «Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни 2018 рік». Про це повідомило інтернет-видання «Обозреватель» у статті «Доказ роттердамської теореми».

Як пише ЗМІ, суд встановив, що затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії стосується виключно повноважень НКРЕКП. Це означає, що перегляд правомірності визначення показників під час формування оптової ціни електроенергії є «формою втручання в такі повноваження і виходить за межі завдань адміністративного судочинства (дана позиція також була підтверджена рішенням Вищого адміністративного суду України по справі №826/16833/16)».

«Це дуже збігається з торішніми висновками аудиту НКРЕКП, що був оприлюднений експертами Секретаріату Європейського енергетичного співтовариства, які застерегли органи влади від «політичного втручання в незалежність НКРЕКП і автономне прийняття нею рішень», - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, це не перше рішення судових органів на користь НКРЕКП з приводу «Роттердам+». Ще в березні 2017 року Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги Української асоціації виробників феросплавів та електрометалургійної продукції (УкрФА) та Нікопольському заводу феросплавів, визнавши законною постанову НКРЕКП про встановлення єдиних роздрібних тарифів на електроенергію в 2016 році. Як і оптово-ринкова ціна (ОРЦ) у 2018 році оспорювані тарифи розраховувалися за методологією, що введена постановою НКРЕКП, відомої як «Роттердам+».

Тоді регулятору опонувала група «Приват» Ігоря Коломойського, що контролює Нікопольський і Запорізький заводи феросплавів, на які припадає близько 90% українського виробництва феросплавів. В собівартості феросплавів ціна електроенергії займає до 50%. Ігор Коломойський має давню історію протистояння з державою з приводу тарифів на електроенергію для феросплавного бізнесу.

Останнім часом галузева асоціація феросплавних заводів УкрФА втратила роль головного публічного адвоката інтересів промислових споживачів електроенергії. В останні роки цю нішу зайняла Асоціація споживачів енергетики і комунальних послуг, яку очолив колишній член НКРЕКП Андрій Герус. Втім, зусилля нових лобістів поки важко назвати результативними.