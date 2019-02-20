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    Економіка та фінанси

    В Україні була розгорнута піар-кампанія проти «Роттердам +» - експерт

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    Експерт вважає, що негативна піар-активність пов'язана з бажанням промислових споживачів отримати більш дешеві тарифи - В Україні була розгорнута піар-кампанія проти «Роттердам +» - експерт
    Експерт вважає, що негативна піар-активність пов'язана з бажанням промислових споживачів отримати більш дешеві тарифи

    Формулу «Роттердам + » ввели, як зрозумілу і прозору систему ціноутворення, - Кушнірук

    В Україні розгорнулася піар-кампанія проти формульного ціноутворення, незважаючи на неодноразове схвалення формули «Роттердам +» з боку міжнародних організацій та світових енергоассоціацій. Таку думку висловив експерт-аналітик Борис Кушнірук.

    «Формулу «Роттердам + » ввели, як зрозумілу і прозору систему ціноутворення. Показово, що, незважаючи на істерики, що влаштовували в Україні, ніхто в Європі, ні МВФ, ні Світовий банк, ні будь-яка інша міжнародна інституція України за введення «Роттердам +» не сварила. Чому? Для них це абсолютно зрозумілий механізм. Але в Україні була розгорнута активна піар-кампанія проти формули», - зазначив експерт.

    Кушнірук припустив, що такі дії (піар-активність) пов'язані з бажанням промислових споживачів отримати більш дешеві тарифи. Однак, незважаючи на таке бажання (позбутися формули), в майбутньому, коли ринок електроенергії запрацює, формула «Роттердам +» теж буде застосовуватися, як маркер вартості цін на енергоресурси.

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    «Коли запрацює з 1 липня ринок електроенергії, ціна точно не стане дешевше, оскільки все одно в підсумку вона буде прив'язана до «Роттердам + ». Оскільки єдина можливість для АМКУ оцінити, чи немає зловживань з боку монополістів, чи не завищують постачальники собівартість виробництва електроенергії на вугіллі, єдиним таким параметром для оцінки буде формула «Роттердам +», - вважає експерт-аналітик.

    Нагадаємо, формула «Роттердам +» була введена постановою НКРЕКП №289 від 03.03.2016 року «Про затвердження порядку формування  оптової ціни електричної енергії». В ціну електроенергії закладається вартість вугілля, виходячи з котирувань індексу API2. Індекс відображає ціну на імпортоване в північно-західну Європу вугілля у трьох основних портах - Амстердам, Роттердам і Антверпен.

    Як повідомив президент Енергетичної асоціації України Василь Котко, підхід використання ринкового індикатора - це абсолютно правильний принцип, враховуючи, що в Україні після початку військових дій виник дефіцит вугілля марки А (антрацит).

    Як раніше повідомлялося, після оприлюднення прогнозованих тарифів, що будуть сформовані з запуском вільного ринку електроенергії (як того вимагає Євросоюз), в таборі критиків «Роттердам +» виникло замішання.

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