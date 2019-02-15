Ситник програв «битву за «Роттердам+» – експерт



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Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник Фото: прес-служба Адміністрації президента

За словами Віталія Кулика, авантюрна затія з обшуками закінчилася фарсом

Проведення обшуків у НКРЕКП свідчить про паніку та неадекватність серед керівництва НАБУ. Про це повідомив експерт Віталій Кулик.

«У справі« Роттердам+ »у Ситника провал на всіх фронтах: його тисне Холодницький, йому через суд можуть обмежити термін розслідування, його «злили» ключові експерти, на висновках яких він збирався будувати легенду про «шкідливість» формули... Ситнику не потрібні документи. Все, що могли, детективи забрали в НКРЕКП іще влітку 2017 року. Але за допомогою обшуку директор НАБУ, як йому здається, вирішує два завдання: створює дружнім телеканалам картинку (НАБУ працює!) і одночасно знаходить причину продовжувати розслідування справи «Роттердам+»», - заявив експерт.

За словами Кулика, авантюрна затія з обшуками закінчилася фарсом. Виправдовуючи свої дії, НАБУ випустило прес-реліз, який свідчить: у бюро не розуміють, що вийшли за рамки своєї компетенції, визначеної законом.

«НАБУ вирішило, що воно саме може виступати в ролі «оцінювача» балансу інтересів між державою, бізнесом і споживачами. Це сенсація! Навіщо нам у такому випадку парламент, Кабмін, регулятор? Якщо НАБУ на чолі з Ситником тепер одноосібно вирішує, яка модель енергоринку у більшій мірі відповідає інтересам країни! Вибір моделі роботи ринку - це суто політичне питання. Але вже точно ніде «оцінювачем» не виступає поліція або інший правоохоронний орган. Хто уповноважував НАБУ цим займатися? Це функція правоохоронного органу? Це все одно, якби ГПУ вирішувала, яким повинен бути ринок соняшнику в країні або які ціни на свинину «справедливі», а які ні», - заявив експерт.

Нагадаємо, 14 лютого 2019 року детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях НКРЕКП у рамках розслідування справи про запровадження формули «Роттердам+». Постанову №289 «Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії» НКРЕКП прийняла 2016 року. Економічну обґрунтованість та законність формули підтвердив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Восени 2018 року Європейська асоціація вугілля та лігніту (EURACOAL) назвала «Роттердам+» найкращим індикатором зміни цін на вугілля для України.

Досудове розслідування у справі НАБУ почало у березні 2017 року. У його межах бюро за 180 тис. грн замовило в Інституті економіки та прогнозування НАН України експертизу формули «Роттердам+». На підставі її результатів у жовтні 2018 року директор НАБУ Артем Ситник заявив, що збиток від застосування формули становить 15 млрд грн.

На початку лютого 2019 року директор інституту, академік Валерій Геєць в інтерв'ю газеті «Україна молода» заявив, що інформація про 15-мільярдний збиток не відповідає дійсності.