Держбюджет отримав додаткові 10,6 млрд грн завдяки зростанню акцизів на тютюнові вироби

«50,5% підлітків віком 14-17 років в Україні мають досвід куріння хоча б однієї сигарети протягом життя», – зазначила народна депутатка України Лада Булах

Протягом останніх восьми років надходження до Держбюджету від тютюнових акцизів зросли більш ніж у 3 рази

Експерти громадської організації «Життя» заявили про додаткові надходження коштів до Держбюджету у 2020 році від тютюнових акцизів у розмірі 10,6 мільярдів гривень.

Фактично вони забезпечили 60% обсягу використаних МОЗ у 2020 році коштів з Фонду боротьби з COVID-19 –17,8 мільярдів гривень.

За даними Держказначейства, протягом 2020 року до Державного бюджету надійшло 54,7 мільярдів гривень від акцизного податку на вироблені в Україні та ввезені тютюнові вироби. Це на 10,6 мільярди більше, ніж 2019 року та на 6 мільярдів гривень більше, ніж було заплановано законом про бюджет.

«50,5% підлітків віком 14-17 років в Україні мають досвід куріння хоча б однієї сигарети протягом життя згідно з опитуванням ЕСПАД. З опитаних у 2019 році підлітків 13% курили щодня. Зараз сигарети в Україні продовжують залишатися одними з найдешевших у світі. Міжнародні дослідження довели, що зростання цін на тютюнові вироби, шляхом підвищення акцизів є найефективнішим способом зменшення поширеності куріння завдяки тому, що через високу вартість діти не стануть щоденними курцями, а частина дорослих курців зможе кинути курити»,– зазначила народна депутатка України Лада Булах.

З 1 січня 2021 року Україна гармонізувала акцизні ставки на тютюнові вироби для нагрівання (IQOS, glo та інші) і сигарили та оподаткувала рідини для електронних сигарет.

«З метою забезпечення рівних податкових умов на ринку тютюнових виробів та зниження цінової доступності тютюнових виробів для дітей, парламент запровадив однакове акцизне навантаження на всі найпоширеніші тютюнові вироби, а саме: сигарети, сигарили та ТВЕН та запровадила акциз на рідини до електронних сигарет», –зазначає голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Протягом останніх восьми років надходження до Держбюджету від тютюнових акцизів зросли більш ніж у 3 рази, з 18 млрд гривень до 55 млрд гривень, при зменшенні реалізації сигарет та поширеності куріння. Так за три роки з 2017 р. по 2019 р. кількість людей які курять щодня зменшилась з 6,3 млн до 5,6 млн відповідно.