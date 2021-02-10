Влада Львова закликає мешканців працювати з дому через негоду

Школи будуть працювати в різному форматі, але будуть готові прийняти учнів

Влада Львова закликає мешканців працювати з дому в четвер, 11 лютого, у зв'язку зі снігопадами, які тривають в місті.

Про це написав мер Андрій Садовий в Facebook.

Школи будуть працювати в різному форматі, але будуть готові прийняти учнів.

Він зазначив, що за прогнозами погоди у Львові в найближчі кілька днів випаде місячна норма снігу, посиляться вітер і мороз.

Вже зараз, за його словами, вся снігоочисна техніка працює у посиленому режимі.

«Прошу всіх, хто має таку можливість, завтра залишитися працювати дистанційно і не виходити за межі будинку. Кожна школа сьогодні спільно з батьками вибрала формат навчання до кінця тижня. Але незважаючи ні на що, вони все точно будуть відкритими і діти можуть приходити, якщо є така необхідність», – написав Садовий.

Протягом двох останніх днів у Львові випало понад 120% місячної норми опадів. 11 і 12 лютого, за прогнозами синоптиків, очікують сильний снігопад і зниження температури повітря до -18 градусів. У місті працюють цілодобово два пункти обігріву для безхатченків.

До боротьби зі сніговими заметами у Львові залучили навіть коня. Через негоду на Львівщині медикам довелося везти хвору на санях. Люди через замети не могли вийти з під’їздів.

У четвер, 11 лютого, південний циклон Volker знову ускладнить погоду в більшості областей України.