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    Суспільство

    Влада Львова закликає мешканців працювати з дому через негоду

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    Снігоочисна техніка у Львові працює в посиленому режимі - Влада Львова закликає мешканців працювати з дому через негоду
    Снігоочисна техніка у Львові працює в посиленому режимі

    Школи будуть працювати в різному форматі, але будуть готові прийняти учнів

    Влада Львова закликає мешканців працювати з дому в четвер, 11 лютого, у зв'язку зі снігопадами, які тривають в місті. 

    Про це написав мер Андрій Садовий в Facebook.

    Школи будуть працювати в різному форматі, але будуть готові прийняти учнів.

    Він зазначив, що за прогнозами погоди у Львові в найближчі кілька днів випаде місячна норма снігу, посиляться вітер і мороз.

    Вже зараз, за його словами, вся снігоочисна техніка працює у посиленому режимі.

    «Прошу всіх, хто має таку можливість, завтра залишитися працювати дистанційно і не виходити за межі будинку. Кожна школа сьогодні спільно з батьками вибрала формат навчання до кінця тижня. Але незважаючи ні на що, вони все точно будуть відкритими і діти можуть приходити, якщо є така необхідність», – написав Садовий.

    Протягом двох останніх днів у Львові випало понад 120% місячної норми опадів. 11 і 12 лютого, за прогнозами синоптиків, очікують сильний снігопад і зниження температури повітря до -18 градусів. У місті працюють цілодобово два пункти обігріву для безхатченків.

    До боротьби зі сніговими заметами у Львові залучили навіть коня. Через негоду на Львівщині медикам довелося везти хвору на санях. Люди через замети не могли вийти з під’їздів.

    У четвер, 11 лютого, південний циклон Volker знову ускладнить погоду в більшості областей України.

    Теги: діти школа Андрій Садовий Львів снігопад вітер
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