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    Суспільство

    Діти переселенців йтимуть в дитсадок поза чергою – постанова Кабміну

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    Потерпілі внаслідок збройного конфлікту діти, гарантовано одразу зараховуються в дитячі садки - Діти переселенців йтимуть в дитсадок поза чергою – постанова Кабміну
    Потерпілі внаслідок збройного конфлікту діти, гарантовано одразу зараховуються в дитячі садки
    Ілюстративне фото

    Проблема запису дітей в чергу на дитсадок, не дозволяє одиноким мамам-біженкам працевлаштуватися

    Переселенцітримали першочергове право влаштувати своїх дітей в дитячі садки – нове положення Кабміну діє з січня 2021 року.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

    Велике число переселенців зіткнулися з проблемою запису дітей в чергу на державні та комунальні дитсадки. Серед них чимало одиноких матерів, що унеможливлює їх працевлаштування.

    Постановою № 86 від 27 січня 2021 Кабмін затвердив нове положення про дитячі садки. У документ внесено норму, яка передбачає, що діти переселенців або зі статусом потерпілого в результаті військових дій і збройних конфліктів гарантовано будуть зараховуватися в дитячі садки в першу чергу.

    Раніше парламент скасував переселенцям штрафи за кредитну «прострочку». Але мміни торкнуться лише тих боржників, які до початку війни на Донбасі сумлінно виконували грошові зобов'язання.

    Також, Кабінет Міністрів України дозволив тимчасово переміщеним особам отримувати житло в користування в будь-якому населеному пункті.

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    Теги: Кабмін переселенці діти житло дитячий садок
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