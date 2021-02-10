«Євросолідарність» оприлюднила законопроекти проти колаборціонізму та ворожої пропаганди

Петро Порошенко закликав підтримати законопроекти усі політсили, окрім ОПЗЖ

Партія «Європейська Солідарність» ініціювала ряд нормативних актів, спрямованих на боротьбу з російською пропагандою та протидію колабораціонізму.

Про це під час брифінгу повідомив лідер партії Петро Порошенко. Він також нагадав, що «Європейська Солідарність» підтримала рішення РНБО щодо санкцій проти де-факто російських телеканалів. Однак цього кроку недостатньо.

Саме тому фракція пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, які встановлюють жорстку відповідальність за умисне і добровільне співробітництво громадянина України з країною-агресором в інтересах країни-агресора і на шкоду національній безпеці України та її союзникам.

«Мова не йде про тих , хто на окупованій території під загрозою для життя вимушений працювати в тих чи інших установах, лікарнях та школах. А мова йде в першу чергу про тих, хто на контрольованій території проводить колабораційну роботу добровільно або за гроші. І має бути встановлена чітка кримінальна відповідальність як фізичних осіб, так і політичних партій, і громадських організацій, які проводять цю роботу, фінансуються країною-агресором і звітують перед нею», – пояснив Порошенко.

Також в «ЄС» підготували законопроект про посилення відповідальності за дії, пов’язані з поширенням ворожої пропаганди, який має перекрити всі лазівки для неї.

«Перші кроки були здійснені нашою командою ще в 2014-2015 роках. Я хотів би наголосити, що саме мій підпис стоїть під рішенням щодо застосування санкцій щодо російських телеканалів. Ми зараз бачимо, що і Європейський Союз, зокрема Латвія на цьому тижні прийняла відповідне рішення про заборону тих самих російських телеканалів, які не є засобами масової інформації і там працюють не журналісти. А є засобами пропаганди, і працюють там журналісти на кшталт Соловйова і Кісельова», – нагадав Порошенко.

Третій документ – це постанова Верховної Ради «Про невідкладні заходи для припинення практики політично вмотивованих переслідувань». За словами Порошенка, Постанова вимагає припинити політичні репресії проти добровольців, ветеранів, волонтерів, учасників Революції гідності – зокрема, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, кіборга генерала Марченка, Софії Федини, Марусі Звіробій та інших.

Порошенко закликав політичні сили, представлені у парламенті, крім ОПЗЖ, підписатися під законопроектами і постановою.

«Ми зараз звертаємося до всіх лідерів парламентських фракцій, крім ОПЗЖ як «п’ятої колони», з проханням виступити співавторами зазначених проектів законів та постанови і продемонструвати українському народу, що за першим кроком ми готові зробити і другий, і третій. Щоб нарешті виступити єдиним фронтом проти російської агресії. Єдиним фронтом по захисту державних і національних інтересів України», – наголосив лідер «ЄС».