Держстат порахував безробітних українців: їх протягом року поменшало



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У 2019 році найменше було зареєстрованих безробітних у жовтні - 259,3 тисяч осіб

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні протягом 2019 року зменшилася на 26,1 тис. осіб: з 364,3 тис. у січні минулого року до 338,2 тис. у грудні.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та за місцем проживання у 2019 році за даними Державної служби зайнятості свідчить, що найбільший показник безробіття у 367 тис. осіб по всій країні протягом 2019 року було зафіксовано у лютому, а найменше було зареєстрованих безробітних у жовтні - 259,3 тис. осіб.

Так безробітних жінок найбільше у 2019 році було зареєстровано у лютому - 193,5 тис. осіб. Найменший показник зареєстрованих безробітних серед жінок зафіксовано у вересні — 155,3 тис. осіб. Усього кількість жінок, зареєстрованих як безробітні протягом минулого року зменшилася на 13,6 тис. — з 190,9 тис. осіб у січні, до 177,3 тис. у грудні.

Також, за даними Держстату, зменшилася кількість зареєстрованих безробітних чоловіків на 12,5 тис. осіб — з 173,4 тис. осіб у січні до 160,9 тис. у грудні 2019 року. Найбільше зареєстрованих безробітних чоловіків в Україні у 2019 році було зафіксовано у лютому — 173,5 тис. осіб, найменше у жовтні — 103,5 тис. осіб.

Щодо місця проживання, то серед міського населення кількість безробітних також зменшилася протягом минулого року на 12,5 тис. осіб - з 188,5 тис. у січні до 176 тис. у грудні 2019 року. Найбільше було зареєстрованих у Державній службі зайнятості безробітних у містах Україні у лютому 2019 року - 189,6 тис. осіб, найменше у жовтні — 155,7 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних серед сільського населення торік також зменшилася на 13,6 тис. осіб — з 175,8 тис. у січні до 162,2 тис. у грудні. Найбільше протягом 2019 року було безробітних серед сільського населення у лютому - 177,8 тис. осіб, найменше у жовтні — 103,6 тис.