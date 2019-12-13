В уряді пояснили дивну статистику пологів в Україні (графіка)



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Від 1990 року ймовірність народитися у вихідний день значно зменшилася. Дубілет пояснив, що це може означати

Міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет вирішив дослідити дані про народжуваність в Україні, заявивши, що у них є «дивний і дещо лякаючий» тренд - відсоток народжених у вихідні різко скоротився після 1990 року, що пояснюється штучним стимулюванням більш ранніх пологів, аби вони не відбулися у вихідні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Працюючи з даними про народжуваність в Україні, ми виявили дивний тренд. Дивний і дещо лякаючий... Якщо в радянські часи шанси народитися в будь-який день тижня були приблизно однаковими, то зараз відсоток у вихідні різко скоротився. Наприклад, якщо ви народилися після 1990 року, ймовірність народитися у вівторок на 50% вище, ніж у неділю!» - зазначив Дубілет, оприлюднивши графік з даними про те, в який день тижня народжуються діти.

Міністр кабінету міністрів додав, що, зі слів експертів і молодих батьків, «лікарі часто штучно стимулюють пологи так, щоб вони не відбулися у вихідні».

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Інфографіка: facebook.com/dubilet

«Піки у вівторок пояснюються тим, що на цей день частіше призначають кесарів розтин», - додав урядовець.

«Чому ця статистика лякає? Як мені пояснили фахівці, будь-яке штучне стимулювання більш ранніх пологів — це не дуже добре для здоров'я. Судячи з усього, медичні рішення в наших пологових будинках приймають не завжди в кращих інтересах дитини, а з якихось інших міркувань», - зазначив Дубілет, вказавши, що це питання досліджується.

Як повідомлялось, населення України до кінця 2024 року скоротиться на 1 млн жителів. Про це йдеться в огляді МВФ «Перспективи світової економіки». Так, на кінець 2018 року населення України, за даними МВФ, становило 42,037 млн жителів. При цьому український Держстат наводив показник у 42,153 млн осіб.

МВФ прогнозує, що на кінець 2024 року населення України складе 41,039 млн осіб.