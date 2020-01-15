Держстат з’ясував, де в Україні продається найдешевший бензин



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У грудні найдорожчі ціни на бензини і дизпаливо зафіксовано на АЗС Львівщини

Найнижчі в Україні ціни на бензини А-92 та А-95 і дизельне пальне у грудні 2019 року були у Чернігівській області, найвищі — у Львівській.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найвищою в Україні середня споживча ціна на бензин А-92 у грудні 2019 року була у Львівській (27,80 грн за л; на 6,6% менше, ніж у грудні 2018 року), Івано-Франківській (27,56 грн за л; на 7,0% менше) та Житомирській (27,49 грн за л; на 6,4% менше) областях. Найдешевшим у минулому місяці бензин А-92 був у Чернігівській (25,11 грн за л; на 10% менше), Черкаській (26,27 грн за л; на 8,7% менше) та Одеській (26,35 грн за л; на 9,1% менше) областях.

Найдорожчий в Україні бензин А-95 у грудні 2019 року продавався у Львівській (28,72 грн за л; на 6,8% дешевше, ніж роком раніше), Херсонській (28,71 грн за л; на 6,3% дешевше) та Івано-Франківській (28,70 грн за л; на 6,7% дешевше) областях. Найнижчі ціни на бензин А-95 у минулому місяці були у Чернігівській (25,89 грн за л; на 9,1% менше, ніж у грудні 2018 року), Луганській (27,37 грн за л; на 11,1% менше) та Черкаській (27,51 грн за л; на 8,0% менше) областях.

Найдорожче в Україні дизельне паливо у грудні 2019 року реалізували заправки Львівської (28,28 грн за л; на 7,8% менше, ніж у грудні 2018 року), Тернопільської (27,92 грн за л; на 7,3% менше) та Запорізької (27,87 грн за л; на 8,4% менше) областей. Найдешевшим воно за цей період продавалося у Чернігівській (25,74 грн за л; на 10,2% менше), Сумській (26,57 грн за л; на 9,5% менше) та Луганській (26,96 грн за л; на 12,2% менше) областях.

Найдорожчий скраплений газ у грудні 2019 року продавався у Херсонській (13,03 грн за л; на 11,0% менше, ніж у грудні 2018 року), Київській (12,97 грн за л; на 11,9% менше) та Черкаській (12,79 грн за л; на 11,9% менше) областях. Найдешевший — у Волинській (11,30 грн за л; на 29,1% менше, ніж торік), Хмельницькій (12,00 грн за л; на 18,5% менше) та Сумській (12,14 грн за л; на 17,6% менше) областях.

У Києві ціна бензину А-92 у грудні 2019 року в середньому становила 27,72 грн за л (на 6,9% менше, ніж у грудні 2018 року), А-95 — 28,81 грн за л (на 6,7% менше), дизельного палива — 27,76 грн за л (на 8,9% менше), скрапленого газу — 12,97 грн за л (на 13,0% менше).

За даними Держстату, у грудні 2019 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 26,98 грн за 1 л, що на 7,9% менше, ніж у грудні 2018 року; бензин А-95 подешевшав із грудня 2018 року на 7,3% і у грудні 2019 року коштував 28,09 грн за 1 л. Дизельне паливо у минулому місяці в середньому по країні продавалося за 27,45 грн за 1 л (на 9,1% дешевше, ніж у грудні 2018 року), скраплений газ — за 12,53 грн за 1 л (на 13,8% дешевше).