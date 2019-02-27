Держуповноважений Світлана Панаіотіді йде з АМКУ після рішення комітету оштрафувати ДТЕК - ЗМІ



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Панаіотіді відмовилася підтвердити або спростувати інформацію про своє можливе звільнення

Звільнення Панаіотіді планується оформити, як її особисту ініціативу

Інформація про звільнення Державного уповноваженого Антимонопольного комітету Світлани Панаіотіді була оприлюднена відразу після рішення АМКУ оштрафувати компанію ДТЕК на 3,5 млн. грн. за зловживання домінуючим становищем на ринку послуг розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими локальними електричними мережами на території Дніпропетровської області.

Як зазначається, штраф потрібно сплатити у двомісячний термін з дня отримання рішення.

Як повідомлялося, з АМКУ звільняється куратор фармацевтики.

Державний уповноважений Антимонопольного комітету Світлана Панаіотіді звільняється з займаної посади. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на власні джерела.

За даними видання, звільнення Панаіотіді планується оформити, як її особисту ініціативу (заявою за власним бажанням).

У розмові з «ЕП» Панаіотіді відмовилася підтвердити або спростувати інформацію про своє можливе звільнення.

Згідно розслідування «Економічної правди», опублікованого ще в червні 2018 року, в звільненні Панаіотіді був зацікавлений прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

В АМКУ Світлана Панаіотіді відповідає за фармацевтичні ринки і входить в колегію щодо оскарження порушень у публічних закупівель, що складається з трьох держуповноважених.

Комітет є колегіальним органом, що приймає рішення більшістю голосів.