Суд виніс вирок працівниці АМКУ, яка вела боротьбу з лотерейною мафією



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Агія Загребельська більше двох років б ореться із «лотерейною мафією» Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Загребельську покарали через те, що вона нібито невчасно подала декларацію

Державна уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська, яка вже не перший рік веде боротьбу із так званою лотерейною мафією, сьогодні отримала вирок суду у справі про власну декларацію.

«Агія Загребельська щойно отримала вирок суду: «Дохід Загребельської у розмірі 300 тисяч гривень всупереч законам виявився невідомим суспільству протягом шести місяців». Покарати штрафом 1700 гривень і затвердити протокол НАЗК», - написав у соцмережі журналіст Юрій Ніколов.

Він пояснив, що Солом'янський суд Києва та Генпрокуратура підтримали звинувачення від НАЗК, яке полягало в тому, що Загребельська задекларувала продаж старого автомобіля.

«Вона декларувала наявність автомобіля, яким вже багато років користувався її родич. Вона задекларувала продаж цього автомобіля, коли родич приніс їй гроші від продажу. І вона отримала за це вирок, бо в НАЗК вирішили, що вона невчасно подала декларацію», - пояснив журналіст суть справи.

Минулого року «Главком» брав інтерв’ю у Агії Загребельської, яка розповіла про війну на лотерейному ринку і тиск, який чинять деякі його представники, лобіюючи свої інтереси.

Слід зазначити, що «лотерейна» війна Антимонопольного комітету та уряду точиться вже близько двох років. У травні 2017-го АМКУ не погодив проект нових ліцензійних умов для операторів лотерейного ринку. Як стверджують у Комітеті, запропоновані Мінфіном ліцензійні умови, спрямовані на те, щоб в Україні з’явився лотерейний монополіст. Нині ж на цьому ринку працюють три компанії - «УНЛ», «МСЛ» та «Патріот».

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