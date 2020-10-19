Десятки тисяч запоріжців ризикують залишитися без субсидій через борги за доставку газу



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Платити за доставку газу необхідно до 20 числа кожного місяця

«Сплачуючи за доставку газу, ви інвестуєте у свій комфорт. Адже труби потрібно обслуговувати»

Майже 45 тисяч мешканців Запорізької області можуть залишитися без субсидій через борги за доставку газу.

Списки субсидіантів формують компанії, що надають комунальні послуги, зокрема АТ «Запоріжгаз». Компанія передає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів, в яких наявна заборгованість понад три місяці. У разі не оплати такої заборгованості житлова субсидія на опалювальний період не призначатиметься.

«Сплачуючи за доставку газу, ви інвестуєте у свій комфорт. Адже плата за розподіл – це не «гроші за труби». Адже труби потрібно обслуговувати. Якщо трубі більше 40 років – її треба замінити. Тай й газове обладнання газорегуляторні пункти потребують оновлення. Для утримання газового обладнання й мереж, їх осучаснення, виконання капітальних реконструкцій та поточних ремонтів, підтримку належного тиску газу, а також робота аварійно-диспетчерської служби, яка цілодобово чергує, виїжджає на виклики та захищає здоров’я, життя і безпеку усіх користувачів газу. Весь цей комплекс робіт входить в доставку газа», – пояснив комерційний директор АТ «Запоріжгаз» Антон Кій.

Варто зазначити, що у рахунках за розподіл в цьому місяці зазначено обсяг газу, спожитого клієнтами протягом минулого «газового» року (з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року). Саме цей обсяг палива буде використаний при розрахунку вартості доставки газу у 2021 році.

Для зручності клієнтів співробітники компанії забезпечили миттєвий доступ споживачів всієї області до онлайн сервісу 104.ua. Для вирішення газових питань, зокрема оплати за газ та його доставку, не потрібно нікуди йти, достатньо скористатися такими онлайн-сервісами:

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Нагадаємо, що платити за доставку газу необхідно до 20 числа кожного місяця.