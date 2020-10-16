За дев'ять місяців мешканці Сумщини зменшили заборгованість за спожитий природний газ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

80% – це борги, накопичені за період карантину

За 9 місяців 2020 року мешканці Сум та області зменшили заборгованість за спожитий природний газ на 202,3 млн грн. Станом на 1 жовтня заборгованість складає 437 млн грн. З початку року рівень розрахунків населення за газ у регіоні перевищує 129%, в аналогічному періоді 2019 року цей показник становив 114%.

Разом з тим, домогосподарства міста та регіону збільшили борги за газ у вересні на 12,5 млн грн, споживши за місяць понад 6,9 млн кубометрів газу на загальну суму 38,5 млн грн.

Як відзначила директор ТОВ «Сумигаз збут» Олена Руденко, 80% – це борги, накопичені за період карантину. У компанії розуміють: карантин вплинув на фінансові можливості мешканців області, тому зараз клієнтів компанії не відключають від газопостачання за накопичену заборгованість. Проте для безперебійного газопостачання регіону важливо не допустити зростання боргу споживачів і скоротити заборгованість.

За словами керівника, з боку компанії передбачений механізм для поступової сплати боргу. Для цього клієнтам, які мають заборгованість за газопостачання, необхідно звернутися до компанії та реструктуризувати заборгованість шляхом укладання боргового зобов’язання за наступними умовами: відразу сплатити 50% заборгованості, а залишок розстрочити на 3-6 місяців.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день послугами «Сумигаз збут» користуються 386 452 побутових споживачів, 50 релігійних організацій та 1045 суб’єктів господарювання. На Сумщині компанія працює вже п’ять років та за цей час зарекомендувала себе як надійний та стабільний постачальник природного газу.