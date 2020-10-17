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    Економіка та фінанси

    Туреччина знайшла у Чорному морі нові запаси газу

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    <p><span>Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на борту бурового судна Fatih</span><o:p></o:p></p> - Туреччина знайшла у Чорному морі нові запаси газу

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на борту бурового судна Fatih

    Загальний розмір нового родовища становить 405 мільярдів кубометрів

    У Чорному морі виявили нові запаси природного газу обсягом 85 мільярдів кубометрів.

    Про це в суботу, 17 жовтня, заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час відвідування бурового судна Fatih.

    За його словами, загальний розмір нового родовища становить 405 мільярдів кубометрів.

    У серпні Ердоган повідомляв, що команда Fatih знайшла 320 млрд кубометрів газу в Чорному морі - це найбільше в історії країни родовище блакитного палива.

    «Якщо 21 серпня поточного року ми оголошували про виявлення в Чорному морі 320 млрд кубометрів газу, то останні роботи дозволили збільшити обсяг доведених резервів нового родовища ще на 85 млрд, тобто до 405 млрд кубометрів», – сказав Ердоган.

    Турецький лідер зазначив, що Анкара має намір почати видобуток газу з цих запасів в 2023 році.

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