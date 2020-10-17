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    На Волині відбувся перший в Україні відкритий аукціон з продажу бурштину

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    <p>&nbsp;Усього було виставлено на торги 1 т 84 кг каменю</p> - На Волині відбувся перший в Україні відкритий аукціон з продажу бурштину

     Усього було виставлено на торги 1 т 84 кг каменю

    На сьогоднішніх торгах продали 627 кг бурштину на загальну суму 21,6 млн грн

    Перший в Україні відкритий аукціон з продажу бурштину-сирцю пройшов сьогодні в Луцьку. Про це повідомила пресслужба Волинської обласної ради.

    Бурштин, видобутий комунальним підприємством «Волиньприродресурс».

    Офіційний видобуток каменю на Волині розпочався лише у вересні цього року.

    У Луцьку планують проводити такі аукціони щомісяця, а в перспективі – виходити на міжнародні ринки бурштину.

    Як стверджує народний депутат Ігор Палиця, який ініціював офіційний видобуток бурштину на Волині, коли був головою місцевої облради, цей аукціон мав бути проведений значно раніше. Однак перешкоджали цьому правоохоронні органи й державна влада.

    «За три роки, які нам не давали працювати, обласний бюджет втратив пів мільярда гривень, за які можна було побудувати школи, дитсадки, дороги. Це два бюджети розвитку Волинської області», – зазначив він.

    На думку депутата, випробувану схему слід застосовувати й для видобутку інших копалин та поширювати її на всю країну.

    «Нарешті область і всі волиняни почнуть заробляти від того, що знаходиться під землею. Такий досвід має перейняти вся Україна – нафта, газ, пісок, щебінь, бурштин. Ліцензія на це має належати комунальним підприємствам», – вважає Палиця.

    Нагадаємо, що СБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину до Азії.

    До слова, буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень.

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