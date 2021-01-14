Діями проти зеленої енергетики НКРЕКП провокує конфлікт держави з інвесторами, – Енергоспівтовариство

Енергоспівтовариство виступило проти ініціативи НКРЕКП заборонити «Гарантованому покупцю» виплату боргів за зелену електроенергію з раніше залучених коштів у державних банків

Наразі зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається

Рішеннями проти «зеленої» енергетики, які забороняють виплату боргів, Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг посилює конфронтацію України з іноземними інвесторами.

Про це у своєму листі написало європейське Енергетичне співтовариство на адресу голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Зокрема, Енергоспівтовариство виступило проти ініціативи НКРЕКП заборонити «Гарантованому покупцю» виплату боргів за зелену електроенергію з раніше залучених коштів у державних банків.

«Гарантовані державою позики, надані «Укренерго», мають сприяти здійсненню умов меморандуму. Я стурбований тим, що заборона обслуговувати борги «Гарантованого покупця» перед відновлюваними інвесторами може зіпсувати досягнення основної мети меморанудму та створити подальший конфлікт», - пише Дірк Бушле, заступник директора секретаріату Енергетичного співтовариства.

Він вказує, що НКРЕКП має відмовитись від прийняття такого рішення, оскільки це призведе до посилення протистояння держави з інвесторами і спровокує міжнародні арбітражі.

Раніше нардеп фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявляв, що через відповідні ініціативи до інвесторів у «зелену» енергетику члени НКРЕКП мають понести кримінальну відповідальність.

Окрім того, в ЄБРР стурбовані невиконанням українською владою зобов’язань щодо погашення боргів перед «зеленою» генерацією та закликали НКРЕКП не забороняти виплачувати цю заборгованість за рахунок кредитних коштів «Укренерго», інакше інвестори підуть з країни.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої «енергії.

Інвестори в «зелену» енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, у якій заборонялося б ДП «Гарантований покупець» використовувати перераховані від «Укренерго» кошти для погашення «старого» боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або схожого формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, що зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається. За даними із судових реєстрів, уже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену «зелену» електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій у країну значно зменшився.