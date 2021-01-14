Хто запалює тарифний майдан у Києві? Стало відомо про дату протесту

Кияни плачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року

Ініціатори протесту забули, що в Києві цієї зими тарифи не підвищуються

У п’ятницю, 15 січня, у Києві відбудеться акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це повідомили в громадській ініціативі «Стоп тарифний геноцид».

Зазначається, що акція відбудеться на Майдані Незалежності за підтримки руху #SaveФОП.

«Із Нового року чиновники порадували нас черговим підвищенням тарифів на комунальні послуги. У той час, коли собі вони виписують багатомільйонні зарплати і премії, у простих людей забирають останнє. Більшість українців просто не зможуть оплачувати їх забаганки», – йдеться в повідомленні.

Протестувальники зокрема вимагатимуть, щоби президент Зеленський, прем’єр-міністр Шмигаль, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП ініціювали «реальне зменшення тарифів на газ та його розподілення».

Також, за словами учасників акції протесту, Кабінет міністрів має скасувати свою постанову № 1325 від 28.12.2020, яка підвищує вартість електроенергії для населення.

Зазначимо, що в Києві, де відбудеться акція протесту, тарифи на тепло і гарячу воду не зросли. Про це днями повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року.

Нагадаємо, що з початку місяця по всій території України тривають акції протесту проти тарифів на газ. У Києві до цього часу не протестували.

У середу, 13 січня, у газовому питанні з'явилися важливі зміни. Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.