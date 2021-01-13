Ігноруванням зобов’язань щодо «зеленої» енергетики НКРЕКП заводить Україну в правовий дефолт, – експерт

Сергій Євтушенко вважає, що президент демонструє відсутність інтересу до проблем в галузі альтернативної енергетики

Наміри Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, заборонити погашати борги перед «зеленою» генерацією за рахунок кредитних коштів «Укренерго» свідчать про правовий дефолт в Україні. Про це заявив співзасновник та керівний партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко.

Він нагадав, що український уряд підписав з інвесторами в галузь «зеленої» енергетики Меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким взяв на себе зобов’язання погасити заборгованість перед ними за спожиту електроенергію. Проте на сьогодні держава фактично відмовляється виконати свої зобов’язання, зокрема, про це свідчить намір НКРЕКП заборонити погашати борги «зеленій» генерації за рахунок кредитних коштів «Укренерго».

«Ми маємо справу з ситуацією, коли держава Україна в особі її прем’єр-міністра і в особі в тому числі керівника НКРЕКП взяли участь у підписанні фактично домовленості з нашою галуззю, поставили свої підписи, і тепер ми бачимо, що НКРЕКП фактично саботує виконання меморандуму з галуззю», – сказав Євтушенко.

На його думку, такі дії з боку галузевого регулятора свідчать про правовий дефолт в країні та знищує інвестиційний клімат.

«Ми стаємо свідками класичного епізоду, класичного прикладу того, що влада України не може нести відповідальність політичну і економічну за свої рішення і за свої дії. Фактично це правовий дефолт… Оскільки закони тут постійно змінюються, і коли ти домовився з владою про щось, це нічого не означає.», - вважає Євтушенко.

Експерт вважає, що президент країни має втрутитись в ситуацію, але, на його думку, він цього не зробить і вже продемонстрував відсутність інтересу до проблем в галузі альтернативної енергетики.

«Йому (президенту – ред.) ця галузь, на жаль превеликий, не дуже цікава. В нього є, напевно, більш пріоритетні задачі, ніж розібратися і висловити свою політичну оцінку в економічній ситуації, коли величезна галузь промисловості попала в таку правову колізію і турбулентність», – зазначив Євтушенко.

Раніше нардеп фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявляв, що через відповідні ініціативи до інвесторів в зелену енергетику члени НКРЕКП мають понести кримінальну відповідальність.

Як повідомлялося, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої «енергії.

Інвестори в зелену енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% «старого» боргу (9 млрд грн), до кінця 2020 року.

При цьому 31 грудня 2020 року, а також 6 січня НКРЕКП намагалася затвердити постанову, в якому б заборонялося ДП «Гарантований покупець» використовувати перераховані від «Укренерго» кошти для погашення «старого» боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або подібного формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприємствами ВДЕ не спостерігається. За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену «зелену» електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.