Для збільшення імпорту електроенергії потрібно створити необхідні цінові умови – «Укренерго»

Завдяки необхідним ціновим умовам Україна зможе збільшити імпорт електроенергії

Для збільшення імпорту електроенергії в Україну потрібно створити необхідні цінові умови, зокрема наблизити ціни на електроенергію в Україні до європейського рівня. Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, зараз йде імпорт електроенергії із сусідніх країн Європи, проте не в тих обсягах, в яких того хотілося б системному оператору. Кудрицький пояснив, що імпорт дозволяє не тільки покривати певний дефіцит генерації, а також здатен витісняти ту генерацію, яка зараз працює на газу, що дозволить заощадити газ та вугілля, щоб залишити їх на зиму.

«Ми в Укренерго дуже очікуємо, що українські та європейські учасники ринку будуть більше імпортувати з Європи і ми розуміємо, що для цього на українському ринку повинні скластись відповідні цінові умови. Так, щоб ціни в Україні не були значно нижчими, ніж європейські, бо тоді звичайно ж імпорту ніякого бути не може», – сказав очільник «Укренерго».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі прайс-кепи та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту. У кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.