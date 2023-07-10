Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Збільшення імпорту електроенергії стане показником ефективності рішення НКРЕКП про перегляд прайс-кепів – «Укренерго»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Збільшення імпорту електроенергії стане показником ефективності рішення НКРЕКП про перегляд прайс-кепів – «Укренерго»
За даними системного оператора, з 1 липня імпорт електроенергії зріс, максимальні його значення спостерігають у години найбільшої потреби
фото з відкритих джерел

НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку «на добу наперед»

Збільшення імпорту електроенергії в ті години, коли це найбільше потрібно енергосистемі, стане ознакою ефективності рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії (прайс-кепів).

Про це у відповідь на запит ExPro відповіли в прес-службі «Укренерго».

«Показником ефективності прийнятого НКРЕКП рішення про збільшення граничних цін на електроенергію на оптовому ринку буде, перш за все, збільшення імпорту електроенергії в Україну саме в ті години, коли він найбільш необхідний енергосистемі. Адже імпорт електроенергії сьогодні є одним з важливих факторів для балансування енергосистеми», – вказують в компанії.

За даними системного оператора, з 1 липня імпорт електроенергії зріс, максимальні його значення спостерігають у години найбільшої потреби (16-23 години). 

«Але наразі це невеликі обсяги імпорту. Якщо потужність імпорту у ці години надалі зростатиме, це буде ознакою ефективності зміни цінових обмежень на оптовому ринку», – пояснюють в «Укренерго».

Зазначається, що лише час покаже ефективність цього рішення, бо враховуючи волатильність цін на енергоресурси та електроенергію зараз складно провести вичерпний аналіз.

Нагадаємо, у кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.

Раніше голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький закликав регулятора лібералізувати ринок електроенергії та повністю відмовитися від прайс-кепів.

Теги: НКРЕКП імпорт ринок Укренерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НКРЕКП
Міністр енергетики вважає необгрунтованим рішення НКРЕКП щодо цінових обмежень на енергоринку
1 липня, 16:13
Підвищення граничної ціни на оптовому енергоринку дозволить імпорт електроенергії в необхідних обсягах для покриття дефіциту в період пікових навантажень енергосистеми
Енергетична тривога. Україні потрібен імпорт Енергобезпека
30 червня, 08:00
Комунальні підприємства закликають з 1 липня підвищити тариф на водопостачання та водовідведення на 33%
Нацкомісія погодила підвищення тарифів на воду з 1 липня
29 червня, 14:19
Одна з кондитерських компаній рішучо відмовляється покидати ринок РФ
Виробник шоколаду Milka недолуго виправдався, чому спонсорує Росію
21 червня, 17:29
Цього року 3,7 млн сімей зможуть отримати пільги на ЖКХ
Навіщо піднімати тарифи на електрику? Гендиректор Yasno навів приклад
20 червня, 12:15
Закон забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі
Заборона російських книг в Україні. Українці вже рік закликають президента підписати закон
19 червня, 09:29
Україна посіла чинне місце серед експортерів яблучного концентрату
Україна лідирує у світі за експортом одного продукту
16 червня, 15:15
«Донбасенерго»
Регулятор схвалив цінові обмеження на енергоринку на рівні, що не покриває собівартості виробництва – «Донбасенерго»
12 червня, 17:17
Торік було проведено знецінення активів компанії в Росії приблизно на 1,7 мільярда шведських крон
Шведська компанія Essity покидає російський ринок назавжди
11 червня, 05:08

Економіка

Збільшення імпорту електроенергії стане показником ефективності рішення НКРЕКП про перегляд прайс-кепів – «Укренерго»
Збільшення імпорту електроенергії стане показником ефективності рішення НКРЕКП про перегляд прайс-кепів – «Укренерго»
Окупанти викрали з Маріуполя металу на $25 млн – нардеп
Окупанти викрали з Маріуполя металу на $25 млн – нардеп
Соратниця Зеленського про соціальну сферу: Ми зробили неможливе
Соратниця Зеленського про соціальну сферу: Ми зробили неможливе
В Україні розпочалось будівництво заводу з виробництва Bayraktar
В Україні розпочалось будівництво заводу з виробництва Bayraktar
Ринок електроенергії знайшов баланс після зміни прайс-кепів – Центр Разумкова
Ринок електроенергії знайшов баланс після зміни прайс-кепів – Центр Разумкова
Ціна на електрику для промисловості в Україні фактично найнижча в ЄС – Оператор ринку
Ціна на електрику для промисловості в Україні фактично найнижча в ЄС – Оператор ринку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
23K
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
15K
Галина Третьякова: У ФСБ були методички – розтягнути Україну через соцпрограми
15K
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
12K
«Настав час відплати». Розвідка оприлюднила інтригуюче відео
11K
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир

Новини

У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Сьогодні, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту