Збільшення імпорту електроенергії стане показником ефективності рішення НКРЕКП про перегляд прайс-кепів – «Укренерго»

За даними системного оператора, з 1 липня імпорт електроенергії зріс, максимальні його значення спостерігають у години найбільшої потреби

НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку «на добу наперед»

Збільшення імпорту електроенергії в ті години, коли це найбільше потрібно енергосистемі, стане ознакою ефективності рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) щодо перегляду граничних цін на ринку електроенергії (прайс-кепів).

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Про це у відповідь на запит ExPro відповіли в прес-службі «Укренерго».

«Показником ефективності прийнятого НКРЕКП рішення про збільшення граничних цін на електроенергію на оптовому ринку буде, перш за все, збільшення імпорту електроенергії в Україну саме в ті години, коли він найбільш необхідний енергосистемі. Адже імпорт електроенергії сьогодні є одним з важливих факторів для балансування енергосистеми», – вказують в компанії.

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За даними системного оператора, з 1 липня імпорт електроенергії зріс, максимальні його значення спостерігають у години найбільшої потреби (16-23 години).

«Але наразі це невеликі обсяги імпорту. Якщо потужність імпорту у ці години надалі зростатиме, це буде ознакою ефективності зміни цінових обмежень на оптовому ринку», – пояснюють в «Укренерго».

Зазначається, що лише час покаже ефективність цього рішення, бо враховуючи волатильність цін на енергоресурси та електроенергію зараз складно провести вичерпний аналіз.

Нагадаємо, у кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.

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Раніше голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький закликав регулятора лібералізувати ринок електроенергії та повністю відмовитися від прайс-кепів.