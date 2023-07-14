«Укренерго» звернулося до українців із терміновим проханням

Замість кондиціонера енергетики рекомендують тримати відчиненими вікна, адже у більшості областей зараз не спекотно

Найбільш складний для енерго системи період доби – з 16:00 до 23:00

Енергетична система України не має перепочинку й працюває постійно. Окрім того, енергетики відновлюють пошкоджену російськими обстрілами систему, триває надскладна ремонтна кампанія електростанцій та мереж. Про це повідомили в «Укренерго».

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«Сьогодні не спекотно, у більшості областей комфортна температура, тож саме час о 16:00 вимкнути кондиціонери та зменшити навантаження на енергосистему. Споживай електроенергію ощадливо. Важливо робити це у найбільш складний для системи період доби – з 16:00 до 23:00, коли споживання високе!», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим енергетики звернулися до українців із проханням:

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вимкнути кондиціонер, а натомість відкрити вікно, зараз у більшості областей не спекотно;

перенести користування потужними електроприладами на ранкові або нічні години доби;

програмувати увімкнення та вимкнення електроприладів, обираючи ECO режим їх роботи.

Нагадаємо, з початку червня для українців встановили єдиний тариф на електроенергію, незалежно від спожитих кіловатів – 2,64 грн. Також зросла вартість розподілу світла, на 25-50%.

Для власників двозонних лічильників можливість заощадити збереглася. Для них у період з 23:00 до 07:00 діє так званий нічний тариф, за ставкою вдвічі нижчою, тобто 1,32 грн/кВт-год.

Різко зросли й тарифи на світло для бізнесу. Однак вони почнуть діяти з липня, тобто платити за новими тарифами треба буде із серпня.