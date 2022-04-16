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    Економіка та фінанси

    Для кого тарифи на електрику не будуть зростати: президент пояснив механізм

    Вартість електрики для українців не зростатиме за умови економного споживання - Для кого тарифи на електрику не будуть зростати: президент пояснив механізм
    Вартість електрики для українців не зростатиме за умови економного споживання
    фото з відкритих джерел

    Дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат продовжили щонайменше на наступні пів року

    Тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт•год на місяць не зростатимуть і становитимуть 1,44 грн за кВт•год. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

    Як розповів глава держави, під час наради з урядовцями були обговорені енергетичні питання.

    «Продовжуємо щонайменше на наступні пів року дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян», – сказав Володимир Зеленський.

    Також, за його словами, на нараді розглянули підсумки нинішнього опалювального сезону.

    «Сезон проведений успішно попри все. Попри всі «вангування» тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля», – зазначив президент.

    Раніше системний оператор української електричної мережі НЕК «Укренерго» разом з європейськими колегами завершив об’єднання вітчизняної та європейської енергосистем.

    Теги: росія окупанти тарифи вугілля війна гривня Володимир Зеленський Україна президент Укренерго населення окупація час #stoprussia
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    Для кого тарифи на електрику не будуть зростати: президент пояснив механізм