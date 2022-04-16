«Папа Римський тримає іржаві цвяхи для наших ран». Українці обурені позицією Ватикану

Папа Римський Франциск заявив, що Захід приймає українців краще, аніж людей з інших частин світу

Українці обурені позицією Ватикану щодо російської агресії. Так, 15 квітня у Колізеї відбулася Хресна хода за участі українки та росіянки. Вони спільно тримали хрест під час 13-ї стації, за попереднім задумом, цю зупинку мали супроводжувати текстом роздумів, у якому звучить теза про «братні народи». Однак, під тиском громадськості від промови відмовилися, хоча жінки все ж спільно взяли участь у дійстві.

Пізніше Папа Римський Франциск заявив, що Захід приймає українців краще, аніж людей з інших частин світу.

Усі ці події викликали неоднозначні почуття в українців.

«Хай буде, щоб пам’ятати, як Папа Римський тримав іржаві цвяхи для наших ран, коли Україна несла свій хрест на Голгофу. Що не кажіть, а голубимиру – небезпечні істоти. З виду ніби симпатичні, солодкоусті, говорять про такий бажаний мир, але не здатні відрізнити добро від зла, світло від темряви. І хоча у глобальному сенсі ці категорії одна без одної існувати не можуть, але для кожного наступає момент, коли він має визначитися, на якому боці він зараз. І нейтральної позиції тут бути не може, бо це вже зухвалість з претензією на роль Абсолюта… 52 день українського героїзму і нескореності. І нехай папи не розуміють простих істин. З нами – Бог. То хто проти нас?», – написала Анжеліка Рудницька.

Нагадаємо, що Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів.

Також Ватикан розглядає можливість поїздки Папи Франциска до Лівану у червні. Він зможе зустрітися в Єрусалимі з патріархом Кирилом, який виступив з підтримкою війни Росії проти України.