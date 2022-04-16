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    Події в Україні

    «Папа Римський тримає іржаві цвяхи для наших ран». Українці обурені позицією Ватикану

    Останні події у Ватикані&nbsp;викликали неоднозначні почуття в українців - «Папа Римський тримає іржаві цвяхи для наших ран». Українці обурені позицією Ватикану
    Останні події у Ватикані викликали неоднозначні почуття в українців
    фото: Анжеліка Рудницька/Facebook

    Папа Римський Франциск заявив, що Захід приймає українців краще, аніж людей з інших частин світу

    Українці обурені позицією Ватикану щодо російської агресії. Так, 15 квітня у Колізеї відбулася Хресна хода за участі українки та росіянки. Вони спільно тримали хрест під час 13-ї стації, за попереднім задумом, цю зупинку мали супроводжувати текстом роздумів, у якому звучить теза про «братні народи». Однак, під тиском громадськості від промови відмовилися, хоча жінки все ж спільно взяли участь у дійстві.

    Пізніше Папа Римський Франциск заявив, що Захід приймає українців краще, аніж людей з інших частин світу.

    Усі ці події викликали неоднозначні почуття в українців.

    «Хай буде, щоб пам’ятати, як Папа Римський тримав іржаві цвяхи для наших ран, коли Україна несла свій хрест на Голгофу. Що не кажіть, а голубимиру – небезпечні істоти. З виду ніби симпатичні, солодкоусті, говорять про такий бажаний мир, але не здатні відрізнити добро від зла, світло від темряви. І хоча у глобальному сенсі ці категорії одна без одної існувати не можуть, але для кожного наступає момент, коли він має визначитися, на якому боці він зараз. І нейтральної позиції тут бути не може, бо це вже зухвалість з претензією на роль Абсолюта… 52 день українського героїзму і нескореності. І нехай папи не розуміють простих істин. З нами – Бог. То хто проти нас?», – написала Анжеліка Рудницька.

    Нагадаємо, що Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів.

    Також Ватикан розглядає можливість поїздки Папи Франциска до Лівану у червні. Він зможе зустрітися в Єрусалимі з патріархом Кирилом, який виступив з підтримкою війни Росії проти України.

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    Теги: росія окупанти Папа Римський війна прапор українці Україна окупація час звільнення #stoprussia
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    «Папа Римський тримає іржаві цвяхи для наших ран». Українці обурені позицією Ватикану