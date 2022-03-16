Україна приєдналась до «енергетичного Євросоюзу»

Українська та європейська енергосистеми вже зараз працюють синхронно

Системний оператор української електричної мережі НЕК «Укренерго» разом з європейськими колегами завершив об’єднання вітчизняної та європейської енергосистем. Про це у середу заявив президент Володимир Зеленський.

«Українська та європейська енергосистеми вже зараз працюють синхронно», – повідомив президент.

Він нагадав, що в ніч, коли Росія почала війну проти України, наша держава від'єдналася від російської та білоруської енергосистем і вже ніколи не повернеться назад.

«Ворог чекав, що українська енергосистема розвалиться, що ми не впораємося, тому захопив Запорізьку атомну станцію, навмисно бомбив і бомбить ТЕС українських міст і лінії електропередачі. Але українська енергосистема всі 21 день війни працювала стабільно, збалансовано та стійко, що визнали європейці. І відсьогодні ми більше не самі. І відсьогодні українська електроенергія тече в Європу, європейська – в Україну», – зазначив Зеленський.

За його словами, віднині українська енергетична система має надійні енергорезерви, які розташовані за західним кордоном, тож захищена від атак окупанта.

«Я дякую всім країнам – членам ЄС, особисто пані Президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару з енергетики Кадрі Сімсон і тим десяткам людей з українського та європейського боку, які в ці дні війни працювали день і ніч, щоб сьогодні ми могли це сказати: Україна – в «енергетичному ЄС». У нас тепер єдина енергетична кровоносна система від Лісабона до Маріуполя. Україна – в «енергетичній єврозоні». Нас не здолати», – заявив президент.