«Дніпрогаз»: у 2021 році 350 клієнтів скористалися послугою «газ під ключ»

Щорічно АТ «Дніпрогаз» доставляє для 400 тис своїх клієнтів близько 800 млн кубометрів газу

Протягом минулого року 157 клієнтів «Дніпрогазe» замовили послугу «стандартного приєднання» до газових мереж

Кількість клієнтів, які обирають комплексні послуги АТ «Дніпрогаз», щорічно зростає. У 2021 році працівники газорозподільної компанії приєднали до системи газопостачання Дніпра та Дніпровського району близько 350 нових об’єктів, серед яких 290 приватних домогосподарств, решта – багатоповерхові житлові комплекси та об’єкти комунально-побутової сфери.

Приєднання до газової мережі – складний технологічний процес, який варто довірити фахівцям. Комфортне споживання газу залежить від якості робіт з будівництва зовнішніх та внутрішніх газових мереж, індивідуального підбору газового обладнання. Серед переваг послуги «газ під ключ»: синхронність виконання усіх процесів, експертний супровід, якісні матеріали та новітнє газове обладнання – що дозволить суттєво заощадити клієнту час та кошти під час газифікації об’єкта.

Протягом минулого року 157 клієнтів замовили послугу «стандартного приєднання» до газових мереж. Послугою «нестандартного приєднання» скористались 187 замовників. У порівнянні з показниками 2020 року кількість замовників послуги з приєднання до газорозподільної системи збільшилась в середньому на 40%.

«Приєднатись до газових мереж можуть усі. Абсолютно не суттєво, живете ви у місті або ж у приватному секторі. Єдине, що має значення – відстань до газопроводу та потужність споживання, – розповідає директор з капітального будівництва «Дніпрогазу» Володимир Ткаченко. – Наша компанія є беззаперечним лідером у наданні ліцензованої послуги з газифікації. Досвід фахівців «Дніпрогазу» у поєднанні з новітніми технологіями, дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності».

Замовити комплексну послугу компанії жителі Дніпра та Дніпровського району можуть у 104.ua клієнтському просторі за адресами: вул. Паторжинського, 24 або проспект Слобожанський, 96. Необхідно написати заяву та надати пакет документів. За кожним клієнтом компанії закріплюється персональний менеджер, який контролюватиме усі етапи надання послуги й допоможе здійснити індивідуальний підбір газового обладнання.

Для зручності, в умовах карантинних обмежень, клієнти можуть замовити сертифіковане газове обладнання та консультацію на сайті market.104.ua. Тут представлені різні моделі газових котлів, лічильників, смарт-модемів, сигналізаторів, водонагрівачів від провідних світових та українських виробників.

АТ «Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

РГК – технологічна компанія, що спеціалізується на операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Під брендом РГК працює 20 операторів ГРМ, в яких працює 38 тис фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та 8,4 млн. споживачів газу. Створені виробничі потужності та логістична мережа РГК забезпечують сучасним обладнанням потреби українського та розраховані на глобальні ринки.