Газифікація нових об'єктів. «Харківміськгаз» прозвітував про виконану у 2021 році роботу

У 2021 році «Харківміськгаз» газифікував майже 200 нових об’єктів

Процедура приєднання до системи газопостачання доступна усім мешканцям Харкова

До харківських газорозподільних мереж у 2021 році приєдналося 196 нових об’єктів. З них: 5 багатоповерхових будинків, 164 приватних домогосподарства та 27 промислових клієнтів. Спеціалісти «Харківміськгазу» виконали 116 нестандартних та 80 стандартних приєднань.

Процедура приєднання до системи газопостачання доступна усім містянам. Аби замовити послугу з газифікації, необхідно завітати до 104.ua Клієнтського простору і написати заяву. Персональний менеджер допоможе оформити пакет необхідних документів та укласти договір з газовою компанією, контролюватиме усі етапи надання послуги.

«Підключення до систем газопостачання регламентується правилами Кодексу ГРМ. Усі роботи зі стандартного та нестандартного приєднання виконують досвідчені спеціалісти компанії, а персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору інформує замовника про статус послуги безпосередньо до введення об’єкту газопостачання в експлуатацію з подальшим пуском газу», – розповів начальник відділу інжинірингу АТ «Харківміськгаз» Сергій Журавель.

У 104.ua клієнтському просторі клієнтам також допоможуть здійснити індивідуальний підбір сертифікованого газового обладнання, відповідно до технічних умов об’єкта. Також можна замовити встановлення газового обладнання та сервісне обслуговування.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.