Газифікація нових об'єктів. «Харківміськгаз» прозвітував про виконану у 2021 році роботу
У 2021 році «Харківміськгаз» газифікував майже 200 нових об’єктів
Процедура приєднання до системи газопостачання доступна усім мешканцям Харкова
До харківських газорозподільних мереж у 2021 році приєдналося 196 нових об’єктів. З них: 5 багатоповерхових будинків, 164 приватних домогосподарства та 27 промислових клієнтів. Спеціалісти «Харківміськгазу» виконали 116 нестандартних та 80 стандартних приєднань.
Процедура приєднання до системи газопостачання доступна усім містянам. Аби замовити послугу з газифікації, необхідно завітати до 104.ua Клієнтського простору і написати заяву. Персональний менеджер допоможе оформити пакет необхідних документів та укласти договір з газовою компанією, контролюватиме усі етапи надання послуги.
«Підключення до систем газопостачання регламентується правилами Кодексу ГРМ. Усі роботи зі стандартного та нестандартного приєднання виконують досвідчені спеціалісти компанії, а персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору інформує замовника про статус послуги безпосередньо до введення об’єкту газопостачання в експлуатацію з подальшим пуском газу», – розповів начальник відділу інжинірингу АТ «Харківміськгаз» Сергій Журавель.
У 104.ua клієнтському просторі клієнтам також допоможуть здійснити індивідуальний підбір сертифікованого газового обладнання, відповідно до технічних умов об’єкта. Також можна замовити встановлення газового обладнання та сервісне обслуговування.