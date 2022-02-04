Глава Єврокомісії розповіла про нові санкції проти Росії

Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що Москва чинить тиск на Київ і використовує газ для тиску на Європу

Очільниця Єврокомісії заявила, «Північний потік-2» не можна виключати із списку санкцій

Запуск газопроводу «Північний потік-2» залежатиме від дій Росії. Про перспективи експлуатації російського трубопроводу висловилася президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, пише Handelsblatt.

Очільниця Євроекомісії розповіла, що ЄС підготував широкий пакет економічних та фінансових санкцій для Росії на випадок агресії щодо України. Санкції включають, зокрема, обмеження доступу до іноземного капіталу та посилення експортного контролю технологічних товарів.

Фон дер Ляйєн наголосила, що Москва чинить тиск на Київ і використовує газ для тиску на Європу.

«Тому «Північний потік-2» не можна виключати із списку санкцій, це абсолютно ясно», – додала вона.

Нагадаємо, нові санкції вдарять Росію по трьох напрямках. Глава МЗС Румунії розкрив деталі.

До слова, МВФ підтримає країни, які постраждають у разі відключення Росії від Swift.

Раніше президентка Єврокомісії допустила відключення Росії від Swift. Крім того, Європейський регулятор просить банки підготуватися до відключення Росії від Swift.

Як відомо, Захід готує потужні санкції: що втратить Росія у разі вторгнення в Україну.

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