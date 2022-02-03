«Вінницягаз» у 2021 році сплатив 131 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів

56,7 млн грн «Вінницягаз» сплатив до державного бюджету

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ «Вінницягаз» сплатила 130,9 млн грн податків. З них, 56,7 млн. грн до державного бюджету та 74,2 млн грн до місцевих. Це є істотним внеском у розвиток місцевих громад, економіки регіону та держави. Загалом, компанії, що працюють під брендом РГК, сплатили в минулому році до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд грн.

В минулому році АТ «Вінницягаз» спрямував 130,9 млн грн на оплату податків до бюджетів усіх рівнів. Підприємство працює під брендом Регіональної газової компанії. Увійшло до числа найбільших платників податків області. Зокрема, 56,7 млн грн «Вінницягаз» сплатив до державного бюджету. Ще 74,2 млн грн сплачено до місцевих бюджетів, що забезпечує розвиток місцевих громад та економіки регіону.

«Наша компанія завжди діє прозоро. В тому числі у питаннях оплати праці та сплати податків. Тим самим ми дбаємо про своїх працівників та підтримуємо місцеві громади Вінниччини, – зазначив голова правління АТ «Вінницягаз» Олександр Кривак. – Цьогоріч ми започатковуємо низку довгострокових соціальних проектів у партнерстві з місцевими громадами. Це, зокрема, будівництво соціальних об’єктів і реалізація освітніх та екологічних програм в рамках політики сталого розвитку».

За ініціативою Регіональної газової компанії у 2022 році АТ «Вінницягаз» реалізує проекти ESG, спрямовані на сталий розвиток регіону. Серед них будівництво сучасного спортивного та дитячого майданчиків у Вінниці задля здорового та безпечного зростання молоді.

Для 60 учнів та 30 студентів місцевих професійно-технічних та вищих учбових закладів регіону реалізується програма дуальної освіти. Нею створені спиятливі умови для залучення молоді до роботи в компанії.

В цілях відповідального споживання та збереження довкілля компанія взяла курс на відмову від паперових рахунків, розвваючи цифрові сервіси та програмні продукти. АТ «Вінницягаз» планує висадити 500 дерев, запроваджує сортуавння сміття у 22 відділеннях та дільницях по усій області.

Пріоритетними завданнями для Регіональної газової компанії є редизайн газових мереж. Завершення проекту модернізації газових мереж у Вороновиці та Брацлаві зменшить технологічні витрати газу та підготує мережі до роботи з чистими видами енергії.

РГК – технологічна компанія, що спеціалізується на операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Під брендом РГК працює 20 операторів ГРМ, в яких працює 38 тис. фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та 8,4 млн споживачів газу. Створені виробничі потужності та логістична мережа РГК забезпечують сучасним обладнанням потреби українського та розраховані на глобальні ринки.