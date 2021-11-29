«Дніпропетровськгаз» відкрив новий 104.ua клієнтський простір у Верхньодніпровську

У Дніпропетровській області працює вже дев’ятнадцять 104.ua клієнтських просторів

У м. Верхньодніпровськ Кам’янського району відкрили центр обслуговування споживачів газу – 104.ua клієнтський простір. Отримати необхідні послуги та консультації у ньому зможуть не лише 30 тисяч родин міста, а й усі жителі Дніпропетровської області – клієнти АТ «Дніпропетровськгаз».

104.ua клієнтський простір облаштований у форматі відкритого простору «open space»: має зручне зонування та обладнаний сучасною комп’ютерною технікою. За кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який контролює надання послуги на кожному етапі, від індивідуального підбору газового обладнання до виконання замовлених робіт під ключ.

Менеджери 104.ua клієнтського простору надаватимуть фахові консультації споживачам щодо розрахунків, реєстрації в онлайн-сервісах, приєднання до системи газопостачання, розробки проєктної та технічної документації, реконструкції систем газопостачання, технічного обслуговування будинкових газових мереж та приладів.

«Це вже дев’ятнадцятий 104.ua клієнтський простір у Дніпропетровській області з комфортними умовами для обслуговування споживачів газу. У таких точках контакту клієнти можуть не лише отримати фахові консультації з будь-яких газових питань, а й обрати нове газове обладнання, смарт-модеми, сигналізатори газу від відомих європейських та українських виробників», – зазначає начальник Дніпропетровського управління клієнтського сервісу Ірина Манько.

Нині у Дніпропетровській області працює вже дев’ятнадцять 104.ua клієнтських просторів у таких населених пунктах як: Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське, Нікополь, Павлоград, Новомосковськ, П’ятихатки, Жовті Води, Апостолове, Синельникове, Солоне, Магдалинівка, Царичанка, Покров та Верхньодніпровськ. Новий клієнтський простір у м. Верхньодніпровськ працюватиме з понеділка до п’ятниці, з 8.00 до 17.00, за адресою: вул. Дніпровська, 39б.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектора, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізації галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайнято 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів і понад 8 млн споживачів газу.