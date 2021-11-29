Будівельна амністія. У «Дії» тепер можна легалізувати дачу

Детальну інформацію про процедуру можна знайти на порталі Дія в розділі «Земля. Будівництво. Нерухомість»

Нова послуга дає можливість легалізувати житлові, садові, дачні будинки або присадибні будівлі, які побудовані до квітня 2015 року

У додатку «Дія» та в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва з’явилася нова послуга – «Декларація про готовність до експлуатації об’єктів, що побудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт» або, як її ще називають «будівельна амністія».

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, ця послуга дає можливість легалізувати житлові, садові, дачні будинки або присадибні будівлі, які збудували до квітня 2015 року, без отримання дозвільних документів. Але – лише за умови, що їхня загальна площа не перевищує 300 кв. м.

Відомо, що з липня 2020 року за цією процедурою в паперовому вигляді подали майже 40 тисяч заяв. Тепер це можна буде зробити онлайн.

Щоб отримати «будівельну амністію» треба:

Авторизуватися на diia.gov.ua.

Обрати розділ «Земля, будівництво, нерухомість».

Обрати послугу «Заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки».

Заповнити онлайн-форму за кілька кліків.

Час на подання заяви в Міністерстві оцінюють у 10 хвилин, на надання послуги (очікування відповіді) – 10 днів. Вартість – безкоштовно.

Детальну інформацію про процедуру подання заяви та необхідний перелік документів можна знайти на порталі Дія в розділі «Земля. Будівництво. Нерухомість».

Раніше міністр анонсував нові послуги порталу «Дія».

Також наагадаємо, що сovid-сертифікат з «Дії» можна завантажити у PDF на смартфоні.

Крім того, у «Дії» тепер можна згенерувати сovid-сертифікат на основі ПЛР-тесту